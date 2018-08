KUSTURICA ODUŠEVIO RUSKI VOJNI VRH! Srpski reditelj pesmu Komandante posvetio Sergeju Šojguu! OVO MORATE DA VIDITE (VIDEO)

«Благодаря моему другу, Сергею Кужугетовичу Шойгу, сделана олимпиада, где стреляют и не убивают!» Эмир Кустурица выступил на церемонии закрытия Армейских Международных игр, посвятив песню Министру обороны России Сергею Шойгу. #Россия #Шойгу #АрМИ2018 #Видео #МинобороныРФ #Алабино #ShoyguNews

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀🇷🇺Shoygu News🇷🇺 (@shoygu.news) on Aug 11, 2018 at 11:12am PDT