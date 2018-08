PREMINULA LEGENDARNA ARETA FRENKLIN: Soul pevačica izgubila borbu sa teškom bolešću! OVIM hitovima osvojila je naša srca (FOTO)

Areta Frenklin preminula je u 76. godini u svom domu u Detroitu, nakon duge i teške bolesti.

Ikona soul muzike u svojim poslednjim momentima bila je okružena porodicom i prijateljima, prenosi Russia Today.

Frenklin je otkazala dva koncerta u aprilu i martu, a javno se nije pojavljivala od novembra prošle godine, kada je prisustovala AIDS Foundation partyju, kojeg organizuje Elton Džon.

Legendarna umetnica poslednji nastup imala je u Philadelphia Centreu u augustu 2017. godine.

Ona je 2011. godine opovrgnula glasine da boluje od raka pankreasa, ali je kasnije priznala da je bila podvrgnuta operativnom zahvatu.

Rođena je u Memphisu 1942. godine, a pevanjem se počela baviti u crkvi koju je vodio njen otac. Profesionalno se muzikom počela baviti sa 18 godina, kada je potpisala za Columbia Records.

Potpisom za Atlantic Records 1967. godine postala je svetska ikona. Tokom prve tri godine izdala je tri hita, uključjujući i "Respect", "I Say A Little Prayer", a do konca te decenije dobila je status "Kraljice soula".

U karijeri je osvojila 18 Grammy nagrada, a u Rock and Roll Hall of Fame uvrštena je 1987. godine, kao jedna od najprodavanijih i najunosnijih pevačica sa prodanih više od 75 miliona ploča. Ujedno je bila i prva žena sa ovim prestižnim priznanjem.

Među brojnim hitovima Arethe Franklin, ističu se još "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump To It" (1982), "Freeway of Love" (1985) i "A Rose Is Still A Rose" (1998).

Godine 2005. predsednik Džordž Buš odlikovao ju je Predsedničkom medaljom slobode, najvišom američkom civilnom nagradom.

