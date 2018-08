BELA HADID NE LIČI NA SEBE: Poznata manekenka se zaigrala sa fotošopom, fanovi ZAPREPAŠĆENI! (FOTO)

Versace Versace VERSACE ! 🖤🖤🖤🖤 i’m a little late, but wow! I couldn’t tell you much I love the @versace family & how happy I am to be a part of this campaign. Thank you to my forever idols #StevenMeisel & @donatella_versace , the best styling by @kjeldgaard1 , beauty royalty @patmcgrathreal & @guidopalau , and the kings of casting @pg_dmcasting & @samuel_ellis . Love!!!! 🖤🖤🖤

A post shared by 🦋 (@bellahadid) on Aug 13, 2018 at 4:24pm PDT