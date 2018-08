DODELOM NAGRADA ZATVOREN SARAJEVO FILM FESTIVAL: Pogledajte ko je poneo titulu najboljeg glumca!

Hrvatski film reditelja Nebojše Slijepčevića "Srbenka" proglašen je za najbolji dokumentarni film 24. Sarajevo film festivala (SFF), dok je Leon Lučev poneo titulu najboljeg glumca za ulogu koju je ostvario u filmu "Teret" Ognjena Glavonića.



Žiri, kojem je predsedavala Lena Pasanen, direktorka festivala dokumentarnog filma iz Lajpciga, ocenio je da je Slijepčevićev film zaslužio nagradu zbog svog intrigantnog suočavanja s teškim pitanjima iz prošlosti.

"Srbenka", inače, prati pripreme i probe za predstavu "Aleksandra Zec" Olivera Frljića, u produkciji HKD Teatra iz Rijeke. Pozorišne probe ubrzo prerastaju u kolektivnu psihoterapiju za sve uključene, a 12-godišnjoj glumici Nini se čini kao da se rat nikad nije završio.



Srce Sarajeva je Lučevu uručeno preksinoć, kao i ostalim laureatima, u Narodnom pozorištu u Sarajevu.



- Hvala onima koji su me izabrali. Uvek imam nešto da kažem, a sada sam ostao bez teksta. Osećam se fenomenalno. Ovo je bio najteži film do sada, s najtežom temom. Velika je bila odgovornost - poručio je Lučev, koji igra Vladu, kamiondžiju u vreme NATO bombardovanja Srbije 1999. godine koji prevozi nepoznati teret s Kosova u Beograd. Dok prolazi kroz razorenu zemlju, okružen posledicama rata, pokušavajući da pronađe put, on ne zna i ne želi da sazna šta je to što prevozi, ali taj tovar vremenom postaje teret koji nosi u sebi.

Film "Teret" imaće premijeru u Srbiji do kraja godine, kad će se naći na repertoarima bioskopa širom zemlje.

Uspeh RTS: Pohvale za novu seriju Na festivalu je pohvale dobila i nova serija "Jutro će promeniti sve", koju ćemo gledati na RTS. U prvim ocenama kritika je opisuje kao urbanu, neusiljenu, pravu beogradsku seriju.

"Jutro će promeniti sve" je priča o ljudima koji su završili školovanje, a nisu oformili porodice, nemaju stalne poslove te i dalje tragaju za sobom i svojim mestom u društvu. Glavne uloge tumače Nikola Rakočević, Andrija Kuzmanović i dvojac iz filma "Klip" Jovana Stojiljković i Isidora Simijonović.

