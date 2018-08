ARIANA GRANDE PRVI PUT POSLE TERORISTIČKOG NAPADA NA NJENOM KONCERTU: Grcala je u suzama dok je pričala o problemima sa kojima se BORI! (VIDEO)

Ariana Grande je 22. maja 2017. godine doživela veliki krah kada je na njenom koncertu u Mančesteru izveden teroristički napad.

Tada je 19 ljudi poginulo, dok je 50 njih bilo ranjeno, a pevačica do sada nije smogla snage da priča o velikoj tragediji koja ju je zadesila. Na scenu se vratila ove godine u aprilu hitom "No Tears Left To Cry", a juče je objavljen njen novi album "Sweetener".

Na albumu se nalazi i pesma "Get Well Soon", koju je Arijana posvetila svojim fanovima koji su stradali na koncertu. Pevačica je dala intervju vezano za ovu pesmu i rasplakala se, navodeći da i dalje pati zbog svojih fanova koji su poginuli u stravičnom napadu.

foto: Printscreen/Youtube

"Mnogo je teško. Zajedno sam sa svima prošla kroz sve te strašne situacije i borila se sa anksioznošću. Moramo da budemo tu jedni za druge, jer nikada ne znaš šta će se dogoditi", rekla je ona i dodala da se borila sa ličnim demonima nakon terorističkog napada:

"Borim se sa ovom tragedijom, anksioznošću. Mentalno zdravlje je veoma bitno, ljudi ne obraćaju pažnju na te stvari, jer su prezauzeti. Imaju posao, zakazane sastanke, decu, pritisak ih prati, ali moraju da stave po strani. Briga ih za ono što se nalazi iznutra", rekla je ona i nije mogla da zaustavi suze:

"Žao mi je, raspadam se. Možda kada u ovoj pesmi čuju stihove u kojima pevam da želim sve ljude da zagrlim pomisle da je u pitanju neki kliše, ali zaista nije. Ljudi moraju da budu bolji jedni prema drugima", rekla je Ariana u intervjuu i dodala da je napad u Menčasteru promenio njen život.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir