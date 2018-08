ŠOK INTERVJU! ĐORĐE DAVID PORUČIO HRVATIMA: BAJAGA VAM SMETA A RATNU MUZIKU PLAĆATE 20.000 EVRA: A onda otkrio: Znam iz kojih razloga Oliver Dragojević nije hteo u Beograd, i opravdavam ih!

Prošle godine smo otvorili Bir fest, ove godine ga zatvaramo. To su dve satnice gde bend na najbolji način proverava sebe kaže pevač Đorđe David koji će sa svojim bendom "Death Saw" nastupiti u nedelju, dva sata iza ponoći.

"Pored 300 vrsti piva, hrane u izobilju, više od 60 koncerata mislim da će se Beograd pretvoriti u oazu hedonizma. Bir fest je najveća masovka kada su festivali u pitanju. Sa Bir festom postajemo centar Evrope. Ovaj festival zaslužuje da bude na budžetu države jer mislim da je kao takav jedinstven u ovom delu Evrope", kaže Đorđe David.

Prema njegovim rečima Egzit je već na budžetu države ali kada bismo imali Bir fest, Zaječarsku gitarijadu i Nišvil takođe na budžetu, Srbija bi, kaže Đorđe David, sa ta četiri festivala ozbiljno polupala lonce nekim država sa svojim festivalima.

foto: Dragan Kadić

"Neki ljudi se protive tome. Protive se tome iz meni nepoznatih razloga. Pročitao sam negde da se neka organizacija koja se bavi tekovinama srpstva rekla da se u dane Bir festa dešavaju dani Preobraženja i da je to jeres ukoliko se taj festival nastavi da održava u okviru tih dana. To je meni smešna opaska. Čudi me zašto im smeta rokenrol. Zašto im ne smta Guča u tim danima kada se dešava sveti Pantolomej ili sveta Angelina Branković. Neko ima problem što želimo da pokažemo da imamo kosmopolitizma u sebi i da idemo u korak sa svetom", ističe on.

Napominje da je Srbija zemlja koja se raduje muzici, pogotovu rokenrolu.

"Postoji ogromna armija Srba koja je nepravedno zaboravljena i zapostavljena a koja sluša rokenrol. Prva vlast koja to bude skapirala, i ove festivale počne da finansira, i koja bude shvatila da je to budućnost ove zemlje vladaće narednih 100 godina u Srbiji", kaže on.

Nisam mogao a da ga ne pitam o zabrani Bajaginog koncerta u Karlovcu...

"To je jedna vrsta nezrelosti mladih političara u Hrvatskoj. Ne postoji čovek u Hrvatskoj, pa čak i među njima koji su na vlasti, koji nije otišao barem jednom na Bajagin koncert ili Barem otpevao neku njegovu pesmu. A taj neko je na koncertu bio sigurno il sa ženom, ili sa ljubavnicom, ili sa ćerkom, ili sa sinom ili sa ekipom... Jer Bajaga je opšte mesto pozitive", kaže on i napominje da mu je jedino bila čudna reakcija momaka iz Hladnog piva koji su izjavili da neće biti ničija zamena.

foto: Dragan Kadić

"To nije bilo dovoljno hrabro u maniru rokenrolera. Od Hladnog piva sam očekivao da kažu da na rokenrol niko ne sme da udari i da rokenrol ne priznaje niti boje, niti veroispovesti, niti naciju".

Đorđe David kaže da onaj ko udari u rokenrol izvođača to je početak njegovog kraja.

"Čudi me da hrvatska vlast obzirom da zastupa državu koja je u EU dala sebi luksuz da ipak udari zabranu. Bajaga ne peva s druge strane četnika nego s druge strane jastuka... Sami sebe su šutnuli time što su Bajagi zabranili da peva. Ne poštovati postulate rokenrola a biti političar znači ne poštovati svu tu doktrinu koju političari decenijama pokušavaju da iz rokenrola uvuku u politiku i time dobiju masu. Ovaj faul pokazuje da ljudi koji se bave politikom nesmeju da dozvole sebi da pokažu da su slabi, nezreli ili preemotivni kada je u pitanju muzika, posebno rokenrol. Pitom to nije ratna muzika. A kad kažem ratna muzika mislim na onu koja se devedesetih pravila u Srbiji od određenog broja izvođača i koja se i dan danas svira po klubovima u Hrvatskoj i plaća se po 15, 20 hiljada evra. To vam gospodo u Hrvatskoj ne smeta. E meni smeta što Hrvati tolike novce daju na takvu ružnu muziku a na muziku kao što su Bajaga, Partibrejkersi tu su rešili da pokažu koliko su domoljubni. Ja samo branim rokenrol. Udariti sankciju kulturi - pa ti si sebi sam pucao u koleno. Ja vam kažem, to što su Bajagi zabranili koncert, taj gest... To je početak kraja ove vlasti koja je trenutno u Hrvatskoj. Zapamtite šta sam vam rekao", rekao mi je skoro u dahu.

Đorđe je neko ko ko se svim srcem bori za svoju priču ali kako kaže bori se i za neke nove klince.

"Odavno sam kao generacija odustao od svojih snova ali se borim za te neke nove klince koji dolaze jer smatram da Srbija ima veliki potencijal u kulturi. Stari Rimljani su još rekli da je kultura arlauk naroda na nekakvo političko i ekonomsko stanje."

Pravu pozitivnu buru na društvenim mrežama izazvao je svojevremeno njegov tvit o tome da bi trebalo napraviti koncert podrške Marini Tucaković.



"Najveće hitove Olivera Mandića je napisala Marina Tucaković... Ona je napisala pesmu za "Generaciju 5" "Ti samo budi dovoljno daleko". Lično sam joj veoma zahvalan jer sam na toj pesmi mnogo para zaradio i mnogo lepih koncerata doživeo. Pisala je Marina i za grupu "Zana"... Pozvao sam kada je obolela da napravimo koncert podrške u čast tih starih vremena. Ali koliko čujem ona je sada dobro i užasno sam srećan zbog toga", kaže mi Đorđe David.

foto: PrintScreen

Prebirajući po uspomenama dotakli smo se i velikog Olivera Dragojevića.

"Način na koji su se Hrvati oprostili od Olivera Dragojevića je nemoguće izrežirati i nemoguće je prepričati i jako mi je žao što tome nisam mogao da prisustvujem. Ali video sam slike... Tu se jednostavno zatrese brada. Čudni su. S jedne strane Hrvati pokažu da imaju takvu vrstu emocije kakav je bio ispraćaj Oliverov, a onda s druge strane pokažu koliko su plitki pri otkazivanju Bajaginog koncerta", ističe on a onda mi otkriva da zna zbog čega Oliver nije želeo da peva u Beogradu:

"Imao sam tu sreću da poznajem Olivera i da apsolutno znam zašto je rekao da nikada više neće pevati u Beogradu. Ona ne sledi iz nekih šovinističkih ili nacionalističkih pobuda... On je čovek od glave do pete emocija. Razlozi su neki drugi i ti razlozi su potpuno razumljivi i apsolutno ih opravdavam".

Kurir.rs/Petar Latinović/Foto: Dragan Kadić, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir