MALE TAJNE VELIKOG DRAGANA NIKOLIĆA: Šta je poželeo Miloševiću za rođendan i zašto je Radmilović pao u nesvest zbog njega

Na jučerašnji dan, davne 1943. godine, rodio se jedan od najvećih glumaca sa ovih prostora - Dragan Gaga Nikolić.

Bio je jedinstven, neponovljiv. Glumac i čovek kakav se retko rađa. Imao je sve što krasi odličnog umetnika i dobrog čoveka. Sve, i malo više od toga...

Intervjue nije često davao, posebnmo od kada je otišao u penziju (mada nikad nije prestajao da snima). Ovo je jedan od retkih intervjua u kojima je progovorio o stvarima koje je voleo ali i o stvarima koje su ga tištile i mučile.

Razgovor sa Lepim Gagom je upriličen tog dana na jednom od njegovih omiljenih splavova na Adi Ciganliji. Kako onda početi priču ako ne od ljudi koji su baš kao i Gaga voleli reku i brodove. Jedna od njih je bio i Pavle Vuisić.

foto: Printscreen

"Paja Vuisić je sam pravio brodove, splavove, dobro je kuvao. Bilo je zaista privilegija biti sa njim u društvu. On je birao ljude na raznim snimanjima. Paja je uvek imao neku svoju kafanu, neki svoj sto u ćošku gde je sedeo sam ili sa dežurnim pijance. Obično su ćutali ali je Paja bio njegov zaštitnik tokom snimanja i niko ne bi smeo ništa ružno da mu kaže", počeo je priču Dragan Nikolić i prisetio se jednog događaja koji mu je zauvek ostao urezan u sećanje.

"Jednom prilikom je bio i incident sa jednim kaskaderom koji je uvredio tog Pajinog gosta. Paja je otišao u sobu i doneo kolt 357 i stavio ovom kaskaderu na čelo. Bio je tajac u kafani. Ovaj prebledeo. Tad mu je Paja rekao - Ponovi sad to što si rekao. Ovaj se smrzo. Paja je onda spustio pištolj... Bio je autoritet. Nisam siguran da bi pucao ali je hteo da zaštiti svog gosta", ispričao je Gaga.

ZAJEDNIČKI ROĐENDAN SA MILOŠEVIĆEM

Dragan Nikolić rođen je 20. avgusta, baš kao i jedan čuveni srpski političar sa kojim se nikada ideološki nije slagao.

"Ono što je zanimljivo u vezi mog rođendana, taj 20. avgust je bio rođendan i pokojnog predsednika Slobodana Miloševića, , jedino je on bio dve godine stariji. U vreme kada je to bilo i opasno reći, kada je on bio na vlasti, zvali su me novinari koji su znali da smo istog dana rođeni. Zvali su me i pitali šta bih poručio predsedniku za rođendan. I onda bih ja rekao da mu želim ono što i sebi - puno zdravlja i da što pre ode u penziju. I nije me poslušao, a ko zna šta bi bilo da jeste. To su objavili ali mi nije falila dlaka sa glave", rekao je tom prilikom Dragan Nikolić.

foto: EPA

Kako sam kaže iako ga svi odmah povezuju sa Crvenim krstom on je zapravo rođeni dorćolac.

"Ja sam dorćolac, doduše tu sam se samo rodio. Živeo sam tu jedno 5-6 meseci kod babe. Moji roditelji su stanovali u Visokog Stevana ali ja sam dobar deo života proveo na Crvenom krstu. A onda sam prešao na Čuburu. I tu sam od 1971, u istom stanu, sa istom ženom u istom društvu", rekao je Gaga.

Govoreći o Beogradu i Beograđanima slavni glumac je istakao da on nije od onihj koji govore - ja sam stari Beograđanin.

"Ja sam dobar domaćin. Nemam ništa protiv onih koji su došli, koji su ostali, koji su probali pa se vratili. Naravno ima onih koje je nesreća naterača da iz svojih domova dođu u Beograd i za njih imam puno razumevanje. Ali ima onih koji su pomalo bahati koji su došli u Beograd sa velikim parama... ali najviše se plašim onih koji bio od Beograda da naprave svoje selo", ispričao je Gaga.



Prisetio se Gaga da je u ono vreme jasno bilo ko u kom kraju u Beogradu.

"U ono vreme kad pređemo Slaviju mi smo već u "inostranstvu". Tu su se događale tuče, bilo je prava avantura... ali to su bile viteške tuče. Bez boksera, bez oružja..."

Otac ga je kako kaže od malih nogu učio da kad se pozdravlja stisne dobro ruku i gleda u oči.

"Kad se neko sa nekim mlohavo pozdravi i gleda sa strane to odmah znaš na čemu si..."

Dragan Nikolić važio je za nekoga ko je voleo brodove i čamce. Prvi čamac mu je bio gumeni desantni koji je mogao na vojnom otpadu da se kupi.

"E onda sam uzeo na neki kredit četvorku tomosa. A pošto sam znao upravnika robne kuće on mije to sredio kao da sam kupio dve šivaće mašine. Tako da sam imao skandal kada sam te račune nesmotreno ostavio na nekom stolu u kući. Onda je Milena videla i pitala me kome sam kupio te dve šivaće mašine. Onda sam morao da objašnjavam da je to motor, na konpenzaciju... Ma bio sam pod ogromnom sumnjom", kroz osmeh je ispričao Gaga.

Za razliku od mnogih koji su živeli i stvarali u keadašnjoj SFRJ Nikolić nije jugonostalgičar.



"Ja nisam jugonostalgičar. Ja sam kosmopolita. Svako ima pravo na svoj odabir. Trudim se da razumem ljude po kastama, opredeljenjima, nacionalostima. Ta ideja Evrope ujedinjene je jedna zdrava ideja. Da nema granica i podela. I tu neko manipuliše svim tim ali bi bilo lepo da smo svi sve i da smo svi svuda. Oni ljudi koji su mi bili prijatelji su mi i dalje prijatelji. Ako me više ne prihvataju možda imaju neki svoj razlog, ali nisam ja time doprineo".

Pričajući o sebi Dragan Nikolić je ispričao i šta voli da jede i kojim kućnim poslovima se bavi.

"Nekada umem da napravim dobro palačinke, umem dobro da spremim morsku i rečnu ribu. I zimi volim krompir iz rerne isečen na pola sa kajmakom slaninom i pivom. To je neki moj kućni posao. Ne umem da uključim veš mašinu", iksren je bio Gaga.

Veliki glumac se politikom nikada nnije bavio ali se nije libio da javno podrži opciju kopjoj je bio naklonjen. Ipak, funkcije ga nikada niosu zanimale.

foto: Marina Lopičić

"Nije me mnogo zakačila politika. Ja sam deklarisano za demokrate od početka. Oni su se sad nešto delili, širili, raspadali... Ali ono što je DS ja ću za to uvek da glasam. Ali nikad se ne bih bavio politikom, bio sam na mitinzima podrške ali nisam imao želju da se time bavim. Nudili su mi da budem poslanik, da budem na nekim rukovodećim mestima... Posle 5. oktobra pročitam u novinama da sam postao predsednik UO Zvezdara teatra. Javim se telefonom njima u taj gradski odbor za kulturu i kažem im - koga ste vi to pitali? Ja se ne kačim na te vozove", rekao je tada Nikolić.

Kada je slobodan voleo je da svrati u omiljeni kafić gde je sedeo i pričao sa prijateljima. Ali ponekad bi se pobunio kad su glavne teme bile priče o tome ko od čega boluje.

"Ima jedan kafić u mom komšiluku i tu svakodnevno sedimo. Ali nekad imam utisak da sedim u čeakonici neke bolnice - samo se priča o nekim bolestima, o nekim prostatama. Alo bre dosta, neću da slušam. Kad doktor na TV krene da priča o simptomima neke bolesti ja promenim program. Spadam u one ljude kad bi doktor rekao da koji su simptomi te i te bolesti, ja bi već sutra bolovao od nje. Nisam hipohondar ali baš zato im i kažem - mi ko da smo u čekaonici bolnice Dragiše Mišović samo pričamo o bolestima, dijetama..."

Gaga je ispričao i šta ga posebno tišti. Kao neko ko nije voleo da priča i eksponira svoj privatni život bolelo ga je kada pročita i vidi u medijima neistine o sebi i svojoj porodici.

"Prikažu u jednom listu kuću na moru sa velikim bazenom i napišu da je to kuća Milene Dravić i Dragana Nikolića a oni snimili neki hotel u Boki. Ili - Milena i Dragan prodali kuću na Rosama za dva miliona evra. A nikad nismo imali kuću nego stan. Ja se javim glavnom uredniku - "Jel vi to nas tipujete? Hoćete da nas neko ubije? Vi znate da sada ima narkomana i koga sve ko bi ubio za 20 evra a vi meni u džep stavljate dva miliona", ispričao je Gaga.

Otkrio je da je i pored svega veoma emotivan.

"Jesam emotivan. Imam osećaj za pravdu. Tako sam baždaren. Što sam stariji sve se više oko nekih stvari raznežim. Mogu da ti kažem da mi na himnu krenu suze".

PRLE I RADOVAN TREĆI

U jednom gostovanju u emisiji "Nivo 23" Gaga se prisetio jedne anegdote sa Zoranom Radmilovićem.

Zoran Radmilović je u to vreme već dugo igrao Radovana Trećeg. Na televiziji su tada bili popularni "Otpisani" u kojima je igrao Dragan Nikolić.

"Zoran je Prleta, Tihog i Mrkija nazvao - Tri praseta. E onda je na sceni pričao i kako je sreo Prleta na ulici. Kao - Zdravo druže Prle a ovaj mu kao rekao - "Marš u ..." I onda nije znao da li da piše pisma televiziji", ispričao je davne 1993. Dragan Nikolić.

foto: Printskrin

Nikolić je rekao da su mu to prepričali iz bifea Ateljea 212 i da je on rešio da iznenadi Zorana na sledećoj predstavi.

Svi ostali glumci su znali da ću ja ući na scenu sem njega. U tom trenutku kad je on to rekao ja pokucam na vrata. Uđem privatno obučen i kažem - Druže Radiovane mene su poslali sa televizije da se izvinim", prisećao se čuveni Gaga.

On je rekao da mu je Radmilović samo rekao - "Prle!" i pao u nesvest.

"Znao sam ja da on sad kad je pao u nesvest smišlja šta će da mi uradi i brže bolje sam zbrisao sa scene. Kad je ustao rekli su mu da je bio Prle a on upitao - A gde sam ja bio?", ispričao je Nikolić.

