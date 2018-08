U PORODIČNOM ALBUMU MILICE MILŠE SE KRIJU 11 VELIKANA BIVŠE JUGOSLAVIJE: Žarko Jokanović OVOM slikom ODUŠEVIO SVE! (FOTO)

Iz porodičnog albuma... Jedanaest veličanstvenih... Milicin tata Antonije Isaković, sa svojim prijateljima piscima. Velikani srpske književnosti... Tako različiti - a tako bliski... Za ponos... U prvom redu: Antonije Isaković, Dobrica Ćosić, Desanka Maksimović, Milorad Pavić, Miodrag Bulatović i Borislav Mihajlović Mihiz. U drugom redu: Slobodan Selenić, Dušan Kovačević, Dragoslav Mihailović, Stevan Raičković i Matija Bećković.

