NISAM IMALA SLUHA ZA SERIJU BOLJI ŽIVOT: Dara Džokić o propuštenim prilikama i ulozi u novoj seriji!

Novi izazovi su pred Darom Džokić, koja igra jednu od glavnih uloga u novoj seriji "Pogrešan čovek" Prve televizije.

Glumica kaže za Kurir da joj je uloga majke Milene veliki izazov i da će publika voleti ovu priča nastalu iz pera Jelene Veljače.



- Supruga mi igra Marko Nikolić, moje sinove Petar Benčina i Emir Ćatović, dever je Branislav Lečić, moja kućepaziteljka je Gorica Popović. To je moja porodica. Ova priča nas je prožela i veoma smo se za sada dobro uklopili. Zaplet nastaje kada saznajem da imam u Zagrebu unuku za koju nisam znala. Ivana Roščić je nosilac i motor ove serije, ona je mama mojoj unuci, a koji je moj sin otac, videćemo.

Da li ste imali dilemu kada ste prihvatili da glumite u sapunici?

- Da, ovo je zaista jedna telenovela. Nisam mnogo snimala takve serije zato mi je izazov, ali odmah me je zainteresovala priča iako nisam videla scenario do kraja, tako da nas iznenađuju iz dana u dan.

Od većih projekata trebalo je da igrate u "Boljem životu"? Da li se sada kajete što niste prihvatili tu ulogu?

- Da trebalo je da igram, ali tada nisam imala sluha za to. Nije mi žao što sam odbila, imala sam drugih uloga u tom trenutku koje su mi veoma značile.

U ovoj seriji jedna od upečatljivih scena biće i scena silovanja u koju je upleten jedan od vaših sinova. Da li je ona ključna u zapletu?

- Nije. Znate, mi živimo u takvim istorijskim okolnostima gde se sve gleda pažljivo, dozira se i sve se meri. Tako da je to pitanje za scenariste. Ne mogu da kažem da ta scena nije bitna, ali ova naša priča se dalje nastavlja u drugom smeru pa i nije toliko važna za kasniju radnju. Ta scena jeste zaista užasna, ali s obzirom da priča kasnije nema veze sa tim, volela bih da serija ne odzvoni u tom smeru iako sam svesna da ima i ta opasnost.

Šta biste vi privatno učinili da se tako nešto dogodi vašem članu porodice?



To je jezivo, ne znam zaista šta bih vam odgovorila. Silovanje kao pojava je nešto što mi izaziva gnušanje. Pitanje kako bih uopšte privatno na to reagovala i ne bih želela da uopšte o tome mislim. Što se tiče lika, ona još uvek za to ne zna, razvija se priča tako da ćemo videti.

Lična karta

Dara Džokić

ROĐENA: 20. decembar 1955.

MESTO: Beograd

BRAK: Udovica, supruga Bogdana Tirnanića

DECA: ćerka Jovana

Karijera

POČETAK: Glumu je upisala u klasi Minje Dedića

POZORIŠTE: U Atelje 212 1981. primila je Mira Trailović

POPULARNOST: Uloga u seriji "Mješoviti brak" s Mimom Karadžićem

NAGRADE: Najdraža joj je nagrada "Žanka Stokić", koji nije očekivala



