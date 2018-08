IGLSI SKINULI MAJKL DŽEKSONA SA TRONA: Najprodavaniji album svih vremena više nije "Triler"!

"The Eagles: Their Greatest hits 1971-75", kompilacija najvećih hitova Iglsa, pretekla je "Triler" Majkla Džeksona i postala najprodavaniji album svih vremena, kako je objavila američka diskografska asocijacija.

foto: Profimedia

Kompilacija prva četiri albuma kantri-rok grupe iz 1976. godine prodata je u 38 miliona primeraka, pretekavši tako rekord od 33 miliona koji je držao "Triler".

Ova ploča bila je najprodavanija 2009, kad ju je nadmašio "Triler", kojem je povećana prodaja neposredno nakon smrti Majkla Džeksona.

Zanimljivo je da je "Hotel Kalifornija", album Iglsa iz 1976. godine sa istoimenim hit singlom, na trećem mestu najprodavanijih sa 26 miliona prodatih primeraka.

Novi sistem rangiranja uključuje fizičku prodaju albuma i striming, koji ranije nije bio uključen u kalkulaciju.

- Zahvalni smo svojim porodicama, našim menadžerima, našem timu, ljudima na radijima, i najviše, vernim obožavateljima koji su ostali uz nas kroz sve uspone i padove tokom 46 godina. Bila je to vožnja za pamćenje - rekao je Don Henli (71), suosnivač Iglsa, u izjavi koju prenosi Roling stoun.

Nakon smrti pevača Glena Freja (67) 2016. godine, grupa se reformisala, nastavila s turnejama već sledeće godine i još uvek je aktivna.



LISTA NAJPRODAVANIJIH ALBUMA SVIH VREMENA

1. The Eagles: Their Greatest hits 1971-75 - 36 miliona

Čuveni Iglsi objavili su ovu kompilaciju 17. februara 1976. godine. Na iTunes-u ovaj album opisan je kao "udobno svitanje" i "prodavanje fantazije zlatnog načina života u sunčanoj Kaliforniji". Album nije imao promotivnu turneju jer predstavlja sakupljene hitove, a bend je odmah po objavljivanju počeo da radi na novoj pesmi - "Hotel Kalifornija", koja je vrlo brzo postala njihov najveći hit.

foto: promo

2. Majkl Džekson: "Triler" - 33 miliona

Nemoguće je govoriti o muzici iz osamdesetih a da ne pomenemo ovaj album kralja popa iz 1982. Niko nije mogao da nadmaši "Billie Jean", "Beat It" i druge. Na njemu se nalaze prvih 10 najboljih hitova Majkl Džeksona, a nasleđe koje je ostavio pop kralj nemerljivo je.

foto: promo

3. Igls "Hotel Kalifornija" - 26 miliona

Neverovatno je da je pesma "Hotel Kalifornija" došla samo deset meseci nakon što je objavljena kompilacija najvećih hitova Iglsa. Ubrzo je uz "New Kid in Town" postala najslušaniji hit ovog benda, a sada se ovaj istoimeni album popeo na treće mesto najprodavanijih svih vremena.

foto: promo

4. Led Cepelin "Led Zeppelin IV" - 23 miliona

Čak i da nije jedan od najprodavanijih albuma svih vremena, ovaj album snimljen 1971. godine na kom se nalaze pesme poput "Black Dog", "Stairway to Heaven", "Rock and Roll", "Going to California" i "Four Sticks" definitivno se vodi kao jedan od najvećih rok albuma ikad snimljenih.

foto: promo

5. Pink Floyd "The Wall" - 23 miliona

Ovaj album Pink Flojda iz 1979. godine doskoro je bio na 24. mestu s prodatih 11 miliona primeraka, međutim nedavno se popeo na 5. mesto s prodatih 23 miliona, čime se izjednačio sa Led Cepelinom i Bilijem Džoelom i pretekao album: "Dark Side of the Moon" iz 1973. godine. "The Wall" je jedan od najvećih konceptualnih albuma svih vremena. Njegova potresna priča govori o teškom i bolnom odrastanju pevača, basiste i osnivača benda Rodžera Votersa.

foto: promo

Kurir.rs / Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir