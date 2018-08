SOFIJA JURIČANIN POJAČANJE HIT SERIJE "ISTINE I LAŽI": Svejedno mi je da li ljubim nečija usta ili sto!

Sofija Juričan uključila se u hit seriju "Istine i laži" zamenivši svoju koleginicu Borku Tomović u ulozi psihoterapeuta Vanje, jer je ona na trudničkom odsustvu. Glumica Ateljea 212 govori o kontroverznim predstavama, ali i o teškim privatnim gubicima s kojim se suočila.



Kakav je osećaj zameniti koleginicu i nastaviti gde je ona stala?

- Meni je ovo prvi put da sam u ovoj situaciji. Pošto taj lik već postoji, on već ima svoje karakteristike, kojih se treba pridržavati, a s druge strane moram igrati na svoj način i ne treba da budem imitacija i kopija. Mislila sam da će biti teže prilagoditi se, ali sam se prijatno iznenadila jer sam se odmah dobro uklopila. Sve je lepo i spontano i mislim da je to najvažnije. Gledala sam seriju, vodila duge razgovore s rediteljima i ekipom i spremna sam! Borka mi je rekla: "Samo piči, Soćo, biće super." Nije me strah, više osećam odgovornost. Na početku nikad ne znaš kako će i u kom pravcu ići, pogotovu kad zamenjuješ nekog.

Da li vam je izazov bio da igrate psihoterapeuta? Imate li iskustva s njima?

- Meni je majka psihoterapeut, tako da imam iskustvo iz prve ruke. Mnogi su mi rekli: "Super, igraš sebe." Rano sam krenula na tu vrstu razgovora jer se u kući to oduvek smatralo nekom vrstom mentalne higijene. Ideš da pročistiš mozak jer niko ne može da prevaziđe sve sam. Još dok sam bila na akademiji, krenula sam na razgovore, nekad mi je to trebalo više, nekad manje.



S obzirom na to da igrate u seriji "Istine i laži", šta mislite, ko više laže, muškarci ili žene?

- Sve je manja razlika između muškaraca i žena, tako da mislim da podjednako govore i istine i laži.

Igrate u dve predstave u kojima je tematika homoseksualizam. Kakvo je vaše mišljenje o tome?

- Vidljivije je nego ranije. Imamo premijerku koja se javno izjašnjava. To se nije moglo zamisliti pre deceniju-dve. Što se tiče glume, u njoj je sve dozvoljeno ako ima svoj razlog i ako je svrsishodno. Nije mi problem da poljubim bilo koju svoju koleginicu ako to ima dublje značenje i neki cilj. Glumca ne sme da je stid nikad ako je na pravom tragu. To može samo da ti šteti. Nekad je poljubac manje bitan od svega ostalog što na sceni uradimo, kao što je to slučaj u "Moja ti". Poljubac je tehnička stvar. Meni je nekad svejedno da li ljubim nečija usta ili sto.



Tragedija

Tokom studija sam izgubila

skoro celu porodicu

Igrate psihoterapeuta. Kada je vama lično bio najpotrebniji razgovor?

- Dok sam bila na akademiji, izgubila sam skoro celu porodicu, bilo je dosta smrti oko mene. Ostale smo samo majka i ja. U tri-četiri godine ostala sam bez najmilijih. Za sve to ti treba nečija podrška, vetar u leđa, preslišavanje samog sebe kroz terapiju. To su prelomni momenti u životu i najbolje je porazgovarati s nekim kome je to posao jer ima distancu i koji nije subjektivan. Moj lik u seriji će sada pokazati i svoju ličnu stranu i probleme van posla, te će se videti da svi mi, kojim god poslom da se bavimo, imamo svoje muke s kojima se borimo svakodnevno.

