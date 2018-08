MILOŠ BIKOVIĆ: Lako može da se dogodi da karijeru nastavim u Rusiji, iako je Srbija deo mog bića! (FOTO, VIDEO)

Miloš Biković, glumac prve festivalske večeri i glavni lik u pretpremijeri ili kako neko reče, svetskoj premijeri filma "Južni vetar" na Letnjoj pozornici u niškoj tvrđavi izazvao je ogromnu pažnju publike.



Jedan od najpoznatijih glumaca srpske scene pogotovu je oduševio prisutne Nišlije, kada je na početku filma sa još dvojicom kolega skočio sa pozornice i našao mesto među publikom kako bi odgledao film. U opštoj gunguli odvojio je par trenutaka za "Kurir", ocenio svoju ulogu u „Južnom vetru“, stanje u srpskoj

kulturi, ali i otkrio da razmišlja o nastavku karijere u Rusiji.

foto: M. Smiljković



Kurir: Na pozornici za film "Južni vetar" nema slobodnog mesta, film je izazvao veliku pažnju pa po čemu se razlikuje ova uloga dobroćudnog kriminalca od ostalih?



Biković: Ovo je potpuno drugačija uloga od onih koje sam do sada igrao, mi to glumci nazivamo drugačija "fioka" od onih koje sam ranije igrao. To je momak koji se bavi kriminalom , slobodno rečeno loš momak i trebalo je na jedan način da se postavim na drugi način, a nadam se da sam uspeo u tome

što sam želeo.



Kurir: Šta mislite o nagradama, ovde svi očekujuju ne samo da "Južni vetar" pokupi priznanja već i vi sami?



Biković: Nije dobro ići na festivale i očekivati nagrade. Više, moram da kažem, očekujem emociju od publike.



Kurir: Kako ocenjujete stanje u kulturi u Srbiji? Mnogi priznati umetnici, ne samo među glumcima, imaju egzistencijalne probleme.



Biković: Situacija u kulturi zadnjih dvadeset pa i trideset godina, kultura nema zasluženo mesto u našim životima. Trebalo bi da ima mnogo veći prioritet nego što je to sada zastupljeno. I to je tako već dugo. Nije u pitanju samo novac koji mnogo toga pokreće. Više bih rekao da nedostaje da se pokloni više pažnje kod postavljanja komada, realizovanje filmova, koncerata i drugih stvari. Više pažnje nedostaje jer se događa da i kada ima novca, on se jednostavno baci. Bitno je da vratimo sistem vrednosti i onda će biti sve onako kako bi trebalo da bude.



Kurir: vaš rad u Rusiji ovde je izazvao mnogo pažnje. Kakav utisak nosite odande, kako će te nekada deci dočarati, šta je bilo najupečatljivije tati u Rusiji?



Miloš Biković: Lako može da se desi da se taj razgovor sa decom vodi u Rusiji, a da im pričam o Srbiji. Ovde sam samo zato što me veže neka moja kultura, moja želja jer i ja sam deo ovog naroda i zato se ovde vraćam. Ovde sam, iako su za mene lično uloge manje isplativije, ali nije sve u parama, osećam ovu zemlju, ovaj narod. Ovde sam jer je sve ovo oko mene deo mog bića. Nisam siguran gde će se taj razgovor sa decom da se vodi.

Kurir.rs/M. Smiljković, Foto: M. Smiljković

Kurir

Autor: Kurir