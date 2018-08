ZVONKO MARKOVIĆ ZA LENU: Postao sam bauk na našoj modnoj sceni!

Poznat po oštrom jeziku kada je u pitanju oblačenje slavnih, Zvonko Marković jedan je od retkih modnih dizajnera s kojima se o modi može razgovarati ozbiljnije. Iako se nekada nije izlazilo na scenu bez njegovih haljina, danas se sprema na put preko okeana, tamo gde još uvek žive moda i stil.

Šta se trenutno dešava u našoj modnoj industriji? Ili je bolje pitanje: imamo li uopšte modnu industriju?

- Srbija je vrlo malo tržište, otvoreno za sve strane brendove za koje nismo dovoljno bogati, a nismo im ni interesantni. I same srpske mušterije imaju podozrenje prema srpskim brendovima. Ako nije strano - nije dobro. Nažalost, ukus naše estrade i novoformiranih elita uvek se vodio kopijom nečega što se vidi u svetu. Uglavnom jeftinom kopijom, ili u još gorem slučaju - modom kupljenom kod šanera! Niko ko ima nivo ne bi dozvolio sebi da nosi nešto kradeno. Ali, kako se odnosimo prema tome, takve nam se i stvari dešavaju.

POTPIS PREKO NOĆI

Pre desetak godina stalno smo imali neku nedelju mode. Danas, kao da je sve zamrlo, ili se izvesni šou-rum dešava iza zatvorenih vrata?

- U Srbiji se ne dešava ništa. Samo se diže medijska frka, svojevrsna šarada, gde određene osobe svojim sponzorima, uz pomoć pi-arova, objašnjavaju da nisu baš propale investicije. Ali, prodaje skoro da nema.

Stičemo utisak da ko god ne zna šta da radi počinje da se bavi modom.

- Najezda novih dizajnera koji žele preko noći da dobiju potpis ispod svog imena nije nova stvar. I u prošlosti je bilo bezbroj takvih slučajeva. Suviše često ljudi koji prepišu aprilski "Vog" od 23. do 48. strane ovde budu slavljeni kao veliki dizajneri.

Ima li onih koji su debelo zalutali u modne vode, a važe kao uzori?

- Nekada davno na revije nekih dizajnera išli smo da se dobro ismejemo... a onda su oni postali trendseteri. To se dešava na svim poljima. Koliko smo se puta podsmevali nekim pesmama, a sad ih deca slušaju kao klasike.

U jednom trenutku bili ste na vrhu liste naših kreatora. Sećamo se vaših haljina sa "svarovski" kristalima zbog kojih su se tukle naše slavne žene, od estrade do politike. Da li vas i danas zovu?

- Pa, dešava se s vremena na vreme da me ljudi pozovu i traže. To su uglavnom klijenti s kojima sam već radio i koji se ne boje da mi priđu, pošto sam postao neki bauk na modnoj sceni Srbije. Ja sam sebe dosta promenio, odrastao sam i počeo sam da se bavim drugim stvarima.

Da li je biti lični stilista neke poznate ličnosti dobar posao?

- Biti personalni stilista u svetu je fenomenalan posao. Donositi dizajnirane stvari ženama koje su prezauzete da idu u šoping sjajno je plaćen posao, trenutno mnogo perspektivniji od posla dizajnera. Nikad nisam bio stilista nijedne javne ličnosti. Moje ime vezivano je za mnoge zvezde poput Cece, Severine, Brene, Zdravka Čolića, ali tu sam bio angažovan kao dizajner koji je osmišljavao kompletan nastup. U životu nikada nisam koristio tuđe modele da stvorim stajling te osobe.



POJMA NEMAMO O KINI

Nedavno ste imali reviju u Kini. Kakva je kineska modna scena?

Pošto sam proslavio 20 godina rada u Srbiji, zahvaljujući "Skauting modelsu" mogao sam da svoju jubilarnu kolekciju prikažem u Šangaju. To je revija rezervisana samo za dizajnere visoke mode. Odlučio sam da se okušam na jednom novom tržištu, odbacim prošlost i da gledam modu unapred.

Kina je veoma veliko i bogato tržište, zemlja s neverovatnom kupovnom moći. Naša predstava o Kini je iskrivljena. Veliki brendovi se bore da budu tamo prisutni. U buticima smo nalazili odevne komade sa cenama od 2.000 do 50.000 evra, što bi svakome oduzimalo dah.

Ono što mi vidimo od Kine i njihove odeće samo su replike sjajnih brendova. Kakav je vaš stav po pitanju odabira kineskog fuša?

- Kao narod skloni smo da osuđujemo ono što ne poznajemo dovoljno. Azijska federacija za visoku modu trenutno hara svetskim modnim nebom. Kineska kuća "Guo Pej" ima neverovatne rezultate. Nažalost, mi smo tržište za jeftinu robu i Kinu poznajemo isključivo kao takvu. Naravno, kineski fuš preplavio je naše tržište, ali Kina ima mnogo više od toga da ponudi.

Kako se oblače naše žene i muškarci? Šta vidite dok prolazite ulicama?

- Imamo mnogo lepih i žena i muškaraca. Mislim da ljudi u Srbiji vrlo dobro prate modu. Pored ispada s većim logotipima brendova na majicama, sve je vrlo slično kao i u svim svetskim prestonicama. Fali nam malo individualnosti, ali nju stvara novac. Kad imate dovoljno para da priuštite sebi skoro svaki komad garderobe, onda možete prestati da želite nedostižno i počnete da se igrate i uživate u modi.

Biti modni kreator, kao i izbacivanje kolekcija skupa je delatnost. Kako kod nas modni kreatori dolaze do novca za svoje projekte? Ko su sponzori?

- Na moju žalost, ja nemam sponzore i ne znam ko su ti ljudi. Svoje projekte sam finansiram. Na svetske modne piste idem isključivo po pozivu, a ne zato što mi neko plaća i što nekome plaćam učešće. Tužno je da se u Srbiji dizajner postaje kad treba da se opere novac u nekoj firmi. Nađu se modna priča i dizajner kome se te pare daju da napravi nešto i svi budu zadovoljni. Ali, tako se ne ide napred.



ŽIVETI SAMO OD MODE

Kojim našim kreatorom ste impresionirani?

- Sobom. Ali ja više nisam naš kreator (smeh). Već neko vreme sam više na svetskoj sceni nego domaćoj. Od 2013. nisam prikazao nijednu kolekciju kod nas.

U Parizu ste dobili i nagradu.

- Svoju prvu reviju u Parizu prezentovao sam 2015. i to baš u njihovoj nedelji visoke mode. To je velika čast i priznanje za mene. Dve godine kasnije dobio sam nagradu Talent de luks od francuskog ministarstva za kulturu, medije i ekonomiju. Veću čast od toga niko iz srpske mode nije nikada dobio.

Hajde da obučemo nekoga ko nema mnogo para i nije manekenske građe. Šta savetujete nekoj običnoj ženi da nosi, a da uvek bude lepo odevena?

- Svaka žena i muškarac moraju prvo da naprave ček-ap pred ogledalom. Kad sagledaju svoje nedostatke i kvalitete, sledeća tačka je kako da ih sakriju ili istaknu. Jednostavnost je uvek dobar izbor. Crna ili bela košulja, pantalone ili farmerke, dobro izabrane prema građi, malokad mogu biti promašaj.

U jednoj stranoj modnoj kući kompletno ste se obukli za 12 evra. Kakva je poruka?

- Poruka je da oni koji su se trudili da smisle nešto novo nikada nisu mogli da žive od toga. Velike kuće bave se samo time da od vašeg talenta i dizajna naprave pare.

Možete li da živite od mode?

- Ceo život bavim se modom i živim samo od mode. Kako? Nekada dobro, nekada loše.

ČOLA JE ZNAO ŠTA RADI

Šta savetujete da oblači estrada, a šta da oblače političari?

- Estrada uvek mora nešto da pomera. Budite zabavni. Ne shvatajte sebe preterano ozbiljno. U estradi se hrabrost i smelost nagrađuju, zato treba biti inovativan. Zdravko Čolić je jednom davno nosio kombinezone od šljokica. Da li mu je to škodilo? Ne! On je i dalje najveća i najsjajnija zvezda ovih prostora.

Političari već moraju da obrate pažnju. Njima se ludost ne prašta. Često moraju da shvate da njihovo novostečeno bogatstvo koje se pokazuje kroz garderobu može da bude pogubno po njihov rejting. Mnogi su se tako opekli. Garderoba političara glasaču govori mnogo više nego kad otvori usta. Ako reči i izgled nisu u harmoniji, poverenje pada u vodu.

