SVETLANA CECA BOJKOVIĆ U EMOTIVNOM INTERVJUU: Glumci životom plaćaju težak rad!

Svetlana Ceca Bojković gošća je ovogodišnjih Filmskih susreta, a slavna glumica na svakom koraku daje lekciju mnogim mlađim kolegama koliko je pristojnost važna u odnosu sa publikom i kako otmenost glumicu održava na sceni.

U Nišu je Ceca bila gošća na predstavljanju svoje monografije autorke Tatjane Nježić, gde je, između ostalog, otkrila da je njen otac tražio vezu da je ne prime na glumačku akademiju.

Koliko su film "Pas koji je voleo vozove" i Zlatna arena u Puli odredili vaš dalji glumački put?

- Pre toga dosta sam radila na televiziji, a "Pas" je bio moj prvi veliki film i jeste mi otvorio jedan put u kinematografiji. Posle sam dobijala brojne uloge na filmu, ali dugo nisam imala izazovniji zadatak. Dobro, tada su reditelji bili mladi, to je bila takozvana češka škola: Karanović, Marković i drugi. Tada smo polako izlazili iz onog perioda partizanskih filmova i nije bilo mnogo ženskih uloga. Uloga Mike u "Psu" ostala mi je kao nešto specifično.

Kako gledate na to što RTS vrlo često reprizira mnoge serije u kojima ste igrali?

- U tom žanru "Bolji život" je jedna od najboljih serija. Od snimanja te serije stigle su nove generacije koje je gledaju, a i ovi stariji vole da je vide. Pogotovo taksisti u Beogradu, koji mi kažu da vole da je pogledaju i da krenu na posao iako već, takoreći, znaju napamet replike. Neko je pitao da li će biti nastavka - neće. Gotovo je s "Boljim životom".

Svedoci smo te krhkosti umetničkog bića koja, nažalost, odnosi živote glumaca mlađe generacije: Marinka Madžgalja, Nebojšu Glogovoca, Mandu... Koliko košta taj "imperativ života"?

- Jeste, nažalost, glumac živi i događa se da prerano sagori. To je sve jako tužno. Glumačka profesija je takva da se čovek kompletno da, i to se plati životom.

Jedan veći broj umetnika u Beogradu i Srbiji bori se za golu egzistenciju. Otkrili ste nedavno da vam je penzija samo 30.000 dinara. Kako uspevate da preživite?

- Teško je odgovoriti kako sa tim izaći na kraj, kako poboljšati status umetnika. To bi trebalo da uradi sistem ili država, ali nisam neki optimista što se tiče toga. Znate, pozorište, film nešto je što je kod umetnika imperativ života. Ko ima taj umetnički talenat, on mora da ga neguje. On te tera da stalno radiš i zahvaljujući tome mi smo, ipak, jako žilava profesija. Opstajemo i opstajaćemo. Umetnici žive neki svoj paralelni svet i sve ove loše stvari iz svakodnevice zamenjuju radom i umetničkim delima.

