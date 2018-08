JOŠ ĆEMO SE NAČEKATI: Bez nastavka čuvene serije do leta 2019. OVA vest skrhala je fanove (FOTO)

Ako ste jedan od mnogobrojnih ljubitelja serije 'Igra prestolja' koji su se radovali njenom dolasku u aprilu naredne godine, čini se da imamo loše vesti.

Kako je u novom intervjuu izjavio supervizor vizualnih efekata, Džo Bauver, njegov tim tek je sad krenuo s radom na osmoj, finalnoj sezoni. A prema njegovim pričanjima, posla ima za daleko više meseci nego samo do aprila.

"Tek sad smo započeli s radom na efektima osme sezone. A radićemo na osmoj sezoni do maja 2019. godine", rekao je Bauver u intervjuu.

Jedan od razloga zašto bi se moglo čekati do kraja maja, ili čak i do juna kako bi serija bila puštena u opticaj svakako jeste i dodjela nagrada Emi. Za tu se nagradu uzimaju u obzir samo one serije koje su emitovane pre 31. maja tekuće godine. Ako osma sezona dođe posle tog datuma, jasno je da HBO pokušava još jednom uzeti sve moguće Emije koji im dopadnu ruku.

Ne samo to, već je istinski nepotrebno da se HBO žuri. Kako je već neko vreme poznato, u produkciji je i pilot epizoda nove serije iz sveta 'Igre prestolja', s kojom će ta produkcijska kuća nastaviti da uzima gotovo sve nagrade koje se pojave blizu njih.

Poslednjih šest epizoda 'Igre prestolja' gledaćemo tokom maja ili juna 2019. godine.

