TREBINJE: Grad Jovana Dučića, sunca, vina i dobrih ljudi!

Trebinje odavno nije više mesto u koje možete samo da svratite i popijete kafu u hladu čuvenih platana na putu do Dubrovnika. Poslednjih godina grad podno Leotara postao je pravi turistički hit i teško da u njemu možete naći slobodan ležaj sve do kraja oktobra.



Ekipa magazina Lena boravila je nekoliko dana u Trebinju i pokušaćemo da vam približimo njegovu burnu istoriju i upoznamo vas sa znamenitostima varoši sa više od 230 sunčanih dana u godini.

Za Trebinje mnogi su se tek zainteresovali nakon emitovanja serije "Ranjeni orao" Zdravka Šotre. Prvo ćete kad stignete u gradić, kao i ja, verovatno poželeti da vidite "Anđelkinu kapiju", zavirite u njenu kuću i pogledate sve one sokake na kojima je snimao Šotra i gde je pokojni Marinko Madžgalj kao Safet svirao na gitari Anđelki (Slobodi Mićalović) sevdalinku "Kradem ti se u večeri rane". Međutim, saznaćete da je Trebinje, naravno, mnogo više od staza koje je uhvatila ova TV serija. Ovo je i grad Jovana Dučića, Vasilija Ostroškog, manastira Tvrdoš, prestonica Nemanjića...

Tri kulture



Naziv grada potiče od reči Travunija, što asocira na vizantijsko područje koje je do 1355. godine bilo pod upravom Srba, potom se nalazilo u sastavu proširene srednjovekovne bosanske države pod kraljem Tvrtkom Prvim, a onda je 1482. doživelo sudbinu čitave Hercegovine, koju su pokorili Turci. I bilo je njihovo do 1878, dok grad na Trebišnjici nije postao austrougarski, a od 1918. je bilo u sastavu Kraljevine SHS, pa Jugoslavije. Rat između naroda bivše SFRJ devedesetih godina, posle kojeg je grad pripao Republici Srpskoj, nije ga zaobišao, ali su građevine koje su tada stradale obnovljene. Sačuvan je uticaj svih kultura: osmanske, vizantijske i austrougarske, ali je Trebinje poslednja oaza srpstva sa mediteranskim šmekom i mirisom mandarina, limuna, maslina, smokava i lavande.

Bogat smeštaj

Smeštaj možete potražiti u 22 hotela, motela i hostela, a cene variraju od pet evra za noć sve do 150. Obilazak Trebinja svako započnite u starom gradu, iz senke čuvenih 16 platana. Meštani će vam reći da ih u gradu ima više od 25.000, što je sigurno preterana brojka.

Baš kod čuvenih stabala nalazi se istoimeni hotel. Na samo nekoliko metara dalje je pijaca. Iako su pazarni dani sredom i subotom, tržnica je uvek živa, a na njenim tezgama izloženi su sirevi, vina, maslinovo ulje, smokve i najbolja rakija na svetu - medovača. Za 50 evra kupićete zalihe za celu godinu.



Spomenici velikanima

U obližnjem parku su spomenici Jovanu Dučiću i Njegošu. Spomenik velikom pesniku i diplomati podignut je devedesetih, dok je spomenik Njegošu, rad čuvenog Tome Rosandića, 1934. podigao sam Dučić. Ova dva velikana, što je moj utisak, kao da razgovaraju.

Više od tri sata proveo sam u Muzeju Hercegovine. Zgradu su podigli još Austrijanci, a u njemu se čuva legat Jovana Dučića. Pesnik je svom Trebinju ostavio vrednu kolekciju antike, a za vreme Drugog svetskog rata od Musolinija je dobio specijalnu dozvolu da je prenese iz Italije u svoj zavičaj.

Izleti u manastire

Spremam se za izlet izvan Trebinja, ali žurim da vidim i Arslanagića most - zadužbinu Mehmed-paše Sokolovića, kuću u kojoj je navodno živeo Rastko Nemanjić, hram Preobraženja, gde je spomenik patrijarhu Pavlu, katoličku katedralu, Osman-pašinu i Carevu džamiju.

Najviše turista iz Srbije, kažu, dolaze u Trebinje zbog posete manastiru Tvrdoš i Hercegovačkoj Gračanici. Putovanje do Tvrdoša traje desetak minuta, a na ulazak u kompleks čeka stotine ljudi. Manastir je obnovljen tek pre dvadesetak godina i čuva česticu časnog krsta i ruku kraljice Jelene Anžujske, a u njemu se zamonašio Vasilije Ostroški. Morao sam nakon obilaska da kupim u prodavnici njihovo vino, koje je ponos Hercegovine.

Hercegovačka Gračanica podignuta na brdu Crkvina iznad Trebinja. To je treća replika Gračanice sa Kosova, a tu je i grob Jovana Dučića i najlepši pogled na grad.

Ovde se piju najbolja vina

Od toliko hodanja po Trebinju čovek i ogladni. Hrana je veoma ukusna i lokalno gajena. Međutim, pečat mesta su dobra vina, koja se prave u 17 registrovanih vinarija. Nisam žalio da platim 10 evra za degustaciju čuvene "žilavke" i "vranca" uz hercegovački sir.

Grad u koji ćete se zaljubiti

Tri dana u Trebinju bilo je malo da upoznam grad. Moraću uskoro ponovo da ga posetim i obiđem jedan od najlepših ženskih manastira u blizini, ali i da odem do tvrđave u kojoj je stolovao Sveti Sava kao princ Rastko.

U Trebinje ne možeš da se ne zaljubiš. Međutim, nije me opilo ni dobro vino, ni hrana, ni istorija... Njegov šarm i lepota čine dobri ljudi, koji će vas ugostiti kao

Monika Beluči

Ponela u Pariz mačku iz Trebinja

Trebinje kao svoju drugu kuću doživljava i Monika Beluči, koja je na hercegovačkom kršu tri godine snimala filma "Na mlečnom putu" sa rediteljem Emirom Kusturicom. Glumica je u Pariz, u svoj dom, ponela i udomila trebinjsku mačku koju je njena ćerka našla na ulici.



Znameniti Trebinjci

Od Glogovca do Dražena Petrovića

Trebinje je, osim Jovana Dučića, dalo još mnogo znamenitih Srba. Najpoznatiji Trebinjci su glumica Nataša Ninković i njen pokojni kolega Nebojša Glogovac. Grad podno Leotara dao je puno sportista, među kojima su Vladimir Radmanović, Igor Butulija, a u Srbiju su kolonizacijom nakon Drugog svetskog rata emigrirali roditelji Dejana Bodiroge i Dražena Petrovića.

