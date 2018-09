DIRLJIV OPROŠTAJ od Vladete Jerotića: Njegov dugogodišnji saradnik danas ne slavi rođendan, ovaj dan provešće u SUZAMA! (FOTO)

"Ostaju samo dela ljubavi." I baš tako kako je stvarao i govorio otišao je veliki Vladeta Jerotić.

Akademik, lekar i književnik preminuo je juče u Beogradu u 95. godini, o čemu je javnost obavestila i Srpska akademija nauka i umetnosti. Gotovo da nije bilo dana u poslednjih pola veka, kako tvrdi njegov prijatelj i novinar Aleksandar Gajšek, da nije držao negde predavanje i govorio kao gost na književnim večerima.

- Mogu slobodno kažem da nas je napustio jedan od najvećih naših prosvetitelja u istoriji. On može da se svrsta u red sa Svetim Savom i Dositejem Obradovićem. Vladeta nije mnogo mario za nagrade, ali mu je značila ona s imenom Dositeja. Kako drugačije to tumačite, kad on 50-60 godina nije imao slobodan dan i uvek je bio na nekom predavanju - kaže Gajšek.

Autoru emisije "Agape" skoro 14 godina bio je svake sezone dragi gost na Studiju B.

- Mnogo sam mu zahvalan što je s nama podelio sve mudrosti. On je živeo hrišćansku misao i ostvario jevanđeljsku zapovest Isusa Hrista da moraš da radiš na onome što je u tebi da bi bio mudar kao zmija! On je razvio svoj um, ali paralelno i dobrotu - ističe Gajšek, koji je baš na današnji dan trebalo da proslavi rođendan.

Aleksandar Gajšek radio je godinama sa profesorom Vladetom Jerotićem emisiju Agape, na osnovu koje je kasnije objavio i četiri knjige. Za ovaj televizijski serijal Aleksandar je 2014. dobio od Kulturno-prosvetne zajednice Beograda priznanje „Zlatni beočug“, koji se dodeljuje onima koji su svojim životom i stvaralaštvom trajno doprineli, obeležili i obogatili kulturni i umetnički život Srbije.

