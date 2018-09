NIKOL KIDMAN IMA SAMO JEDNU ŽELJU: Slavna glumica ime ČETVORO DECE, ljubav, SLAVU, BOGATSTVO, ali nema OVO...

Nikol Kidman (51) mašta da dočeka unuke, trenutno očekuje premijere svoja tri filma, a sa novinarima se raspričala u Rusiji gde je pre nedelju dana otvorila ekskluzivnu izložbu ženskih Omega satova.

Postajem svesna koliko malo vremena imam. Samo bih volela da imam više vremena. Jedino što želim je da živim duže. Ne znam šta me čeka u životu, ali volela bih da budem blagoslovljena i imam priliku da vidim svoje unuke. Kit i ja smo se kao par možda mogli naći kad smo imali dvadeset godina, ali upoznali smo se kada smo napunili 40 i još možemo imati sve. Čak i unuke, koje ja toliko priželjkujem".

Za svog muža Kita Urbana kaže da joj je srodna duša, a imaju dve ćerke Sandej Rouz (10) i Fejt Margaret (7). Nikol iz prethodnog braka sa Tomom Kruzom ima Konora (23) i Izabelu Džejn (25), ali je navodno od starije dece distancirala scijentologija.

Za sebe kaže da je u mladosti bila prilično introvertna i sramežljiva, čak i kasnije, u svojim dvadesetima i tridesetima i da su je baš te osobine dovele do glume.

"Zaštitilo me od odlazaka na zabave i na lude provode, a s druge strane omogućilo mi da dublje uplovim u umetnost".

Poznatoj glumici se veoma dopala Rusija, koju je sad posetila prvi put u životu. Kaže da je kao devojčica čitala Ruske i Francuske pisce zbog kojih je postala glumica.

"Oduvek sam želela da igram Čehova u Rusiji, sanjala sam o tome. Kada bih morala odabrati samo jedno delo, to bi bila drama 'Višnjik'".

Najavljuje tri filmske premijere, od kojih je njenoj deci najvažniji film "Akvamen". Međutim "Boj Eresd" je dobio preporuku za nominaciju za Oskara.

"Džoel Edgerton, australijski reditelj, napisao je ulogu za mene. Predstavićemo ga na Toronto Film Festivalu. Tu igram sporednu ulogu, a imam još jedan film u konkurenciji tamo - 'Distrojer' u kom igram glavnu ulogu. Uvek gledam da su uloge drugačije, da je to nešto što dosad nisam radila ili da za mene ima neko posebno značenje. Ne zanima me veličina uloge, nego istraživanje koje će mi ona ponuditi".

Upitana koliko joj je važno javno mišljenje, Nikol Kidman je rekla da nije kao glumica ni sigurna šta tačno to podrazumeva.

"Što se tiče odabira uloga, smatram se otpadnicom jer oduvek plešem u ritmu svoje muzike. Čak i ako u nečemu ne uspem, nema veze - to je bio moj izbor. Ako je to bilo zbog mene, preuzeću krivicu. Međutim, ne želim da radim nešto ako u to ne verujem. To je umetnički vrlo opasno. Uvek sam govorila da želim da budem hrabrija sa godinama", kaže Nikol.

Za svoje roditelje je rekla da će im večno biti zahvalna zbog svega što su je naučili. " Majka je podržavala oca i podigla svoje ćerke da imaju život kakav ona sama nije imala. To mi je jako dirljivo. Još pokušavam to da joj vratim. Otac je stekao vrhunsko obrazovanje iako je potekao iz radničke porodice, ali ne bi bez nje uspeo".

Na pitanje šta misli o pokretu Mi Tu u Holivudu rekla je da je odgojena kao feministkinja i da joj je u tom pokretu najvažnija jednakost. "Jednaka prilika, a ne dominacija".

