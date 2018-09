SKANDALOZNO! KEVIN SPEJSI ĆE SE IZVUĆI ZA SILOVANJE: Javnost ludi! Nakon niza optužbi, sve što je glumac dobio je OTKAZ

Kevin Spejsi neće odgovarati za silovanje muškarca! Kako su objavili svetski mediji, čuveni glumac se izvukao jer je slučaj za koji je optužen zastareo.

Naime, njega je jedan muškarac prijavio za seksualno napastvovanje, za koje tvrdi da se dogodilo još 1992. godine. Tužilac u Los Anđelesu objavio je u utorak da je slučaj zastareo prema zakonima te savezne države, pa se stoga neće pokretati krivični postupak protiv holivudskog glumca.



Inače, ovo nije jedina tužba protiv čuvenog oskarovca. Protiv njega je bilo šest optužbi, od kojih pet za seksualno zlostavljanje, dok je jedna bila za napad. Među navodnim žrtvama koje su javno optužile glumca za seksualno zlostavljanje je i Kevinov kolega Entoni Rep, koga je, prema njegovim navodima, glumac zlostavljao 1986. godine, kad je bio maloletni dečak. Zbog tih optužbi svet je prošle godine ostao šokiran, a još šokantnije je bilo Kevinovo obraćanje putem Tvitera nakon tog slučaja. Tada je objavio da se ne seća susreta s kolegom jer je verovatno bio pod dejstvom alkohola. Glumac je takođe priznao svoje homoseksualne sklonosti i tada je iznenadio sve svoje fanove.



"Kao što meni najbliži ljudi znaju, u životu sam bio u vezama sa ženama i muškarcima. Voleo sam muškarce i bio u romantičnim vezama s njima, i sada sam izabrao da živim kao gej. Želim da budem iskren i otvoren u vezi sa ovim, a to počinje s proučavanjem mog sopstvenog ponašanja", napisao je tada glumac.



Podsetimo, nakon niza optužbi da je zlostavljao puno mlađe kolege, Kevinu su otkazali saradnju u Netflikovoj hit seriji "Kuća od karata". Reditelj Ridli Skot je nešto više od mesec dana pre premijere filma "All the Money in the World" uklonio sve scene u kojima glumi Spejsi i angažovao je zamenu. Takođe, poslednji film proslavljenog glumca "Billionaire Boys Club" doživeo je fijasko jer je od prodaje ulaznica u 11 bioskopa zaradio samo 618 dolara.

Kevinov brat

Otac me je silovao Kevinov rođeni brat Rendi Fauler još pre deset godina je izjavio da ga je njihov otac Tomas Džofri Fauler, koga je nazivao čudovištem, redovno tukao i silovao, a da je premlaćivao i njihovu najstariju sestru, koja je pobegla od kuće kad je imala 18 godina. On je tvrdio da je seksualno zlostavljanje počelo 1968, kad mu je otac naredio da dođe u "gospodarevu sobu" da ga nauči o "pticama i pčelama".

"Počeo je da otkopčava moje farmerke, a ja sam vrištao od užasa. Majka je lupala na vrata do iznemoglosti. Nije mogla da uđe, bila su zaključana. Imao sam samo 12 godina, a tata me je silovao!" objasnio je Rendi.

