MILOŠ BIKOVIĆ U PRATNJI PRAVE LEPOTICE! ZASIJALI NA CRVENOM TEPIHU: Na njoj će joj svi pozavideti! Evo ko je devojka koja je ukrala srce našeg glumca! (FOTO)

Я снова в гостях у @jaegerlecoultre. На этот раз наша встреча проходит в Италии, в Венеции, и приурочена она к Венецианскому кинофестивалю. Уже 14 лет подряд часовая мануфактура поддерживает этот престижнейший в мире киносмотр и вручает награду за личный вклад в искусство кино. Трофей, похожий на кинопроектор в свое время получили Такеши Китано, Аль Пачино, Сильвестр Сталлоне, Аньес Варда! #JaegerLeCoultre #JLCandCinema

