GLUMAC IZAŠAO SA REHABILITACIJE, KOD KUĆE GA ČEKALA PLEJBOJ ZEČICA: Nije čekao ni tren, odmah se bacio na posao! (FOTO)

Krajem avgusta holivudskog glumca Bena Afleka (46) bivša supruga Dženifer Garner (46) prijavila je u kliniku za odvikavanje od alkohola, a već je snimljen kako odlazi kući.

Iako je, navodno, za Aflekovo višednevno alkoholizovanje kriva njegova nova djevojka Šona Sekston (22), njen automobil je bio parkiran ispred njegove nove vile u Los Anđelesu čim je on izašao.

Iz klinike su potvrdili da je ovo Benu samo privremeni izlazak jer je zatražio da ode u svoju kućnu teretanu kako bi odradio trening, iako u ustanovi gde je boravio postoji i teretana i spa centar, prenose strani mediji.

Glumca je do njegovog luksuznog doma vozio terapeut, a po završetku treninga vratio se da dovrši svoju rehabilitaciju. Nije poznato koliko dugo će njegovo lečenje trajati.

Aflek je još pre 17 godina otišao na prvu rehabilitaciju jer je bio svestan svoje zavisnosti o alkoholu.

"To je nešto s čime se već duže borim, a ovime moja borba ne prestaje, no sada imam snage da se suočim s time. Želim uživati u životu i biti najbolji otac na svetu. Želim da moja deca znaju da nije sramota potražiti pomoć kada je ona potrebna, kao i to da ću biti potpora svakome kome je potrebna" rekao je glumac prošle godine.



"Srećan sam da imam obitelj i prijatelje koji me vole, a najviše želim zahvaliti najvažnijoj ženi na svetu, mojoj Džen, koja mi je bila najveća potpora i koja se brinula o našoj deci kada ja nisam mogao. Ovo je samo prvi korak prema mom konačnom ozdravljenju", dodao je.

Ben s bivšom suprugom ima sina Samuela (6), te ćerke Serafinu (9) i Vajolet (12).

