SVETOZAR CVETKOVIĆ: Izgrednici su dobar film i sa zadovoljstvom sam ga radio!

Nominacija filma "Izgrednici" u režiji Dejana Zečevića za srpskog kandidata za nagradu Oskar Američke filmske akademije i ocena komisije koja ga je izabrala - da su svi kandidati loši i da ne zaslužuju da nas predstavljaju u svetu - podelila je kulturnu javnost.

U odbranu svojih kolega stao je i glumac i producent Svetozar Cvetković, koji u ovoj socijalnom drami tumači jednu od glavnih uloga.

- Pre svega ta njihova igrarija, to da su filmovi loši, ovaj malo više, ovaj manje, to samo sebe komentariše. Mislim da je film "Izgrednici" veoma dobar i ja sam ga sa zadovoljstvom radio. On je i dobio dosta nagrada na festivalima kod nas. Troje glavnih glumaca su nagrađeni na Filmskih susretima u Nišu. Smatram da film ima čvrste reference autorskog filma i zato je značajno što je napravljen. Ne mogu uopšte da razmišljam o tome koja je pozicija našeg kandidata i da li je ona realna s obzirom na sve što treba da se uradi. Ipak je to veliki posao i nisam siguran da postoje mogućnosti i sredstva da se plasira na pravi način - kaže Cvetković i konstatuje da je važno da i ljudi u Americi pogledaju film.

On ističe da je odnos komisije - koju čine profesor Petar Volk, Mirko Beoković, producent Aleksandar Avramović, kompozitor Vojkan Borisavljević, montažerka Jelena Đokić, filmolog Tomislav Gavrić, glumac Milan Gutović, reditelj Milan Jelić, scenograf Milenko Jeremić, scenograf Miljen Kljaković, reditelj Bratislav Petković, direktor fotografije Predrag Popović, filmolog Božidar Zečević, filmolog Radoslav Zelenović i glumica Radmila Živković - samo prikaz stava prema kulturi.



- Vredno je da se pojavi film. Znate, kad pravite film, ovde to je jedan veliki posao koji zahteva samoodricanje i određeno poštovanje. To je jedna vrsta odricanja od običnog načina života i predavanje sebe u potpunosti. U tom smislu mislim da je veoma značajno što je ovaj film napravljen. On je slika stvarnosti u kojoj mladi danas žive, prikaz je onoga šta se dešava s mladim svetom i pokazuje koju vrstu odgovornosti ima iskusniji, stariji svet u odnosu na to kako se oni ponašaju. Zato je važno da ga što više ljudi vidi na ovaj način, a to da li ima šanse ili nema mislim da nije previše bitno - zaključio je Cvetković.

U Srbiji je protekle godine snimljeno 25 filmova, dok su samo četiri pristigla pred odbor kojem je predsedavao filmolog Petar Volk, a to su, pored nagrađenog, i dokumentarac "Druga strana svega" Mile Turajlić (koji je dobio tri glasa), igrani "Nigde" Predraga Velinovića (jedan glas) i "O bubicama i herojima" Petra Pašića (nula glasova).

I daroviti pozorišni Igor Vuk Torbica je komentarisao da je način izbora našeg kandidata za Oskara skandalozniji od rijalitija "Zadruga".

- Izgubili smo dobar ukus i zdrav razum u kinematografiji od špekulanata, biznismena i scenarija skuvanog za jedno veče - napisao je Torbica.

