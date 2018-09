ZLATNA KARIJERA DŽONA LEDŽENDA: Muzičar postao najnagrađivaniji afroamerički umetnik u istoriji!

Džon Ledžend postao je prvi umetnik i zabavljač u istoriji koji je dobio takozvani EGOT status, a takođe je i najmlađi umetnik među imenima u ovoj kategoriji.



To znači da je popularni muzičar i glumac do sada osvojio nagrade Emi i Gremi, a vlasnik je i Oskara i Tonija, kao i Zlatnog globusa!

Nagradu Emi pevač je dobio u nedelju u Los Anđelesu, i to za ulogu Isusa Hrista, i time se pridružio klubu EGOT. Tonija je osvojio prošle godine kao producent za predstavu "Jitney", Gremija ima čak 10, dok je Oskara primio 2015. godine za najoriginalniju pesmu "Glory", iz filma "Selma".

Pokupivši ove nagrade do svoje 39. godine, postao je prvi Afroamerikanac koji je dobio čast da se nađe među još 14 imena koji u istoriji imaju EGOT status. U klubu EGOT su Endru Lojd Veber, Tim Rajs, Odri Hepbern, Mel Bruks, Ričard Rodžers, Robert Lopez...

Pevač je za ukupno 12 godina uzeo sve četiri nagrade, a drugi je po vremenu koje mu je trebalo da ih osvoji, dok je na prvoj poziciji kompozitor Robert Lopez.



Inače, EGOT podrazumeva četiri velika priznanja američke filmske, televizijske i muzičke industrije: Emi, Gremija, Oskara i Tonija.

