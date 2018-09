NENADU JEZDIĆU NAGRADA MIJA ALEKSIĆ: Glumac prvi laureat priznanja u čast velikog komičara!

Dani Mije Aleksića biće održani od 26. do 30. septembra u Gornjem Milanovcu, u čast velikana srpskog glumišta, a Upravni odbor Kultrunog centra Gornji Milanovac ustanovio je nagradu "Mija Aleksić - biti glumac" koja je pripala glumcu Nenadu Jezdiću.

foto: Printscreen Youtube

Jezdić je prvi laureat priznanja za izuzetan doprinos umetnosti glume, a u obrazloženju je navedeno da je "snažnim i jedinstvenim glumačkim izrazom i istančanim glumačkim sluhom učinio da moćna vojska likova, koje je tumačio, lako osvoji publiku i dočara joj svet u kojem ti likovi obitavaju".

"Majstorski vladajući scenskim pokretom, silovitom glumačkom energijom, duhovitošću i neobičnim davanjem, pokazuje nam put kojim glumac treba da korača. Raznovrsnim dijapazonom uloga i velikim stvaralačkim opusom na filmu, u pozorištu i na televiziji, Jezdić je zaslužio da ponese ovogodišnju nagradu za izuzetan doprinos umetnosti glume", navadeno je u obrazloženju.

Jezdiću će nagrada biti uručena na otvaranju manifestacije "Dani Mije Aleksića" koju organizuju Opština Gornji MIlanovac i Kulturni centar Gornji Milanovac u čast umetnika koji je rođen pre 95 godina u Gornjoj Crnući (opština Gornji Milanovac).

Nakon uručenja nagrade ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu izvešće komad "Sirano" Edmona Rostana u režiji Ivana Vukovića, a biće priređena i izložba "Mija Aleksić - biti glumac".

foto: Privatna Arhiva

Direktor Kulturnog centra Dragan Arsić i urednik programa Boban Stefanović najavili su na današnjoj konferenciji za novinare i balet "Ko to tamo peva" u koreografiji i režiji Staše Zurovca i izvođenju ansambla Narodnog pozorišta iz Beograda, monodramu "Svetozar Treći" Ivana Perkovića, projekciju restauriranih kopija filmskih klasika "Maratonci trče počasni krug" i "Skupljači perja".

foto: Printscreen YouTube

Biće organizovani i razgovori o Sterijinom pozorju, Filmskim susretima u Nišu, Danima komedije u Jagodini, filmskoj kritici i filmskoj i TV produkciji, otvorena izložba "Pozorište u fotografskoj umetnosti", Marija Vulić će održati radionicu animiranog filma, a Ivan Jevtović radionicu glume.



Sin MIje Aleksića, Velibor Aleksić rekao je da je čast što će njegov otac dobiti manifestaciju i to u mestu gde je rođen, a takođe je pohvalio ideju da na otvaranju nastupi ansambal nacionalnog teatra koji je bio Mijina matična kuća i to sa komadom u kome je on svojevremeno igrao naslovnu ulogu.

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs / Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir