ŠARMANTNI ZAVODNIK IVAN BOSILJČIĆ KAO DOKTOR NASILNIK: Evo kako ON REŠAVA probleme u društvu!

Glumac Ivan Bosiljčić gostovao je u emisiji gde je govorio o novoj sezoni serije "Urgentni centar".

Ivan u seriji tumači doktora Nemanju Arsića, a kako je najavio nova sezona ove medicinske drame biće i više nego uzbudljiva:

"Generalno se u drugoj sezoni temperatura svih radnji podiže, skoro na nedopustiv nivo, ali stvarno je tako u životu. U Urgentnom centru imate ljude koji su monaški smireni i ljude koji teško podnose pritisak tog posla", rekao je Ivan, a potom otkrio da je njegov lik u jednoj od scena pretukao pacijenta:

"U drugoj sezoni zbog nekih ličnih nezadovoljstava, doktor Nemanja Arsić nasmrt prebije jednog pacijenta, zato što je otkrio da je to otac koji je premlatio svoje dete, polomio mu i ruke i noge i prijavio da je dete usputno palo. Tu sam dobro razmislio o tom slučaju, kako tretirati takve roditelje. To je kod nas u zemlji "goruća" tema. Kako se nasilje nad decom rešava. E, pa Nemanja Arsić je stisnuo pesnice i vratio meru za meru. Ni to nije rešenje i zbog toga je bio suspendovan, a videćete šta će dalje biti ", rekao je Bosiljčić.

Kurir.rs, Puls / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir