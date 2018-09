IVAN BOSILJČIĆ ŠOKIRAO: Prebio je pacijenta nasmrt i posle tih batina dobro sam se razmislio! (VIDEO)

Glumac Ivan Bosiljčić u seriji "Urgentni centar" tumači lik doktora Nemanju Arsića, koji je u jednom trenutku nasmrt pretukao pacijenta.

foto: Damir Dervišagić

"U drugoj sezoni zbog nekih ličnih nezadovoljstava, doktor Nemanja Arsič nasmrt prebije jednog pacijenta, zato što je otkrio da je to otac koji je premlatio svoje dete, polomio mu i ruke i noge i prijavio daje dete usputno palo. Tu sam dobro razmislio o tom slučaju, kako tretirati takve roditelje. To je kod nas u zemlji "goruća" tema. Kako se nasilje nad decom rešava. E, pa Nemanja Arsić je stisnuo pesnice i vratio meru za meru. Ni to nije rešenje i zbog toga je bio suspendovan, a videćete šta će dalje biti", rekao je Bosiljčić u Jutarnjem kod Jovane i Srđana.

Kurir.rs/Foto Instagram/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir