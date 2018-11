PRE 4 GODINE SU JOJ REKLI DA ODSTRANI MATERICU I DA NIKADA NEĆE ZATRUDNETI: Džesi Džej smuvala najvećeg holivudskog šmekera, a sada želi BEBU!

Pevačica Džesi Džej nedavno je uplovila u vezu sa glumcem Čening Tejtumom, a rešila je da se uprkos problemima koje ima sa začećem ostvari kao majka.

Ona je pre 4 godine saznala da ne može da ostane trudna ako ne promeni način života, pa je odlučila da pokuša.

foto: Profimedia

"Pre četiri godine saznala sam da neću moći da imam decu i da moram da pijem lekove i odstranim matericu. Nisam pristala na to, pokušavam da promenim način života i ishrane i nadam se da će mi telo dobro reagovati i jednom ipak biti spremno", rekla je tada pevačica.

Čening Tejtum, njen partner, prošle godine razveo se od bivše supruge Dženi Dovan i pohvalio hrabrost svoje devojke da progovori o intimnim problemima. Džesi se, navodno, odlično slaže sa Tejtumovom ćerkom iz prvog braka, ali ne odustaje od ideje da se ostvari kao biološka majka.

"Želim da budem majka i biću. Verujem u čuda. Možda ne bude prirodno, ali majka leži u svima nama i neću odustati. To me inspiriše, to me čini jačom svaki dan", dodala je Džesi.

foto: Profimedia

Kurir.rs, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir