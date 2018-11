BREGOVIĆ USPEO DA ŠOKIRA ČAK I MARIĆA: Iskreno o svom i Severininom porniću, drogi, alkoholu, generalnoj probi SVOJE SAHRANE i zašto je kuma KUSTURICU uporedio sa babom koja prdi!

Goran Bregović otovorio je dušu u emisiji kod Milomira Marića i bez zadrške pričao o svojim porocima, velikoj ljubavi majke i oca, kumu Emiru Kusturici.

Priča koja se često vezivala za Bregu je priča o drogi.

- Kad si snimao u Londonu iz Jugotona su ludeli jer si tražio cveće i kolače. Nisu verovali ljudi da je to za kokain, konstatovao je Marić.

- Hoćeš da me sramotiš ovde? Ja sam sa drogom počeo i završio sa 19 godina. Od kad sam počeo da studiram nikad se više nisam vraćao na drogu.

Pošto nisam imao disciplinu da pišem tekstove na vreme pa sam onda u Londonu imao rok do kad da završim. Jedini način da budem budan 20 dana da bih sve to stigao je bilo da se držim na toj nekoj maloj dozi.

Govoreći o mitovima koji su se ispredali o njemui Brega kaže:

- Jedino nisam čuo o sebi da sam gej.

PORNO FILM

Ipak kada je Marić pomenhuo navodni Bregovićev kućni porno film koji je otkriven tokom rata u BiH, a koji je izašao u zagrebačkom Globusu, osnivač "Bijelog dugmeta" mu je rekao:

- Da su je izašao imao bi ga ti sad.

- Nemoj tako, pa izašli su u Globusu u Zagrebu. Posle je Severina videla kako se postaje slavan opnda je i ona snimila jedan.

foto: Printscreen

- Kad su i našli te kasete... Nije tu bilo ničega da se stidiš... Ljudi rade privatno stvari za koje ne misle da će ikad postati javne. Ne mislim da je Severina mislila da će njen video postati javan.

O PADU SA VIŠNJE

Sećam se kad sam pao sa višnje i slomio dva pršljena onda je po štampi krenulo... Ovaj dečko (Darko Lazić) je stalno u novinama. Jedan dan je došao menadžer i doneo mi novine gde je pisalo da je medicinska sestra posle moje operacije izašla iz sale i rekla - "Bože koliki mu je". Nemam neke predrasude velike, ali malo je previše.

Kad smo kod višnje, to čak nije ni veliko drvo. Pao sam sa merdevina sa tri metra i slomio dva pršljena i jedva ostao živ.

Tad sam mogao da ostanem... Eto da ti danas dođem u emisiju u kolicima. Ali istovremeno je bilo veliko iskustvo da paralelno sretnem svet bolesnih. Među lekarima koji su me operisali bio je i sadašnji ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Kad sam pao moja asistentkinja je izašla i kada me je videla, pala je u nesvest. Onda su asistenti zvali hitnu pomoć i rekli - Bregović pao sa višnje. Ovi mislili da se neko zeza pa nisu ni dolazili. Onda je privatnba klinika jedna došla po mene.

Bilo je nekako i u toj bolnici lepo. Bila je to generalna proba sahrane, svi su došli. Predpostavljam da bi svi oni zaista došli na moju sahranu. Svi su došli... I oni koji ne govore međusobno progovorili su u mojkoj sobi. Ja sam progovorio sa nekima sa kojima nisam pričao godinama.

O POMOĆI DRUGIMA

- Nikad nisi govorio kada i koga si novčano pomagao, rekao je Marić.

- Ja sam dete vojnog lica.

- Šta to znači?

- To znači da se ne kur.iš bez veze. Šta to znači...Bilo kakav oblik razmetanja mi je uvek bilo... Ja sam pomagao pod uslovom da se ne sazna.

ALKOHOL

Moji roditelji su se jako voleli i razveli su se jer je tata pio. Imam ja jednu ploču "Alkohol"... Na toj ploči ima jedna mala priča:

Moja majka je umrla od leukemije. Dok je bila bolesna bila je u bolnici u Splitu, gde je moj otrac živeo sa drugom ženom. Oni su se razveli kada sam ja imao 10 godina.

Druga žena mog oca mi je pričala da je moj otac nestajao iz kuće noću... Nije ga bilo noćima. Jedne noći ga je pratila i zatekla ga je ispod prozora bolnice gde je bila moja mama, kako sedi i puši... Celu noć.

foto: Printscreen

Moj otac je bio lečeni alkoholičar i već u to vreme nije pio.

Mama je umrla tih godina, a otac se penzionisao, vratio na selo i zasadio vinograd koji je davao hiljadu litara vina godišnje... On je sam pio to vino.

O KUSTURICI

- Ti si rekao da ne voliš kad te neko tupo kolje ali da uživaš jer te Kusturica reže oštrim nožem da se čak i nasmeješ kada o tebi nešto izjavi...

- Video sam par puta kad to radi... Meni to liči... Znaš kad baba prdne, ti zapravo znaš da ona nije htela da prdne nego joj se omaklo. Popustio joj neki mišić... Meni to tako izgleda. Izgleda mi kao da mu se omaklo zato mu i ne zameram.

Kurir.rs/Happy/Priredio: P.L./Foto: Youtube

Kurir

Autor: Kurir