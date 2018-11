DŽONI ŠTULIĆ OTKRIO ŠTA STVARNO MISLI O TITU: ON je s istom kvalitetom ljudi napravio JUGU koja je igrala u prvoj ligi, a sada je u petoj! NEKO GA VOLI, NEKO NE! J*BEŠ LJUDE KOJE SVI VOLE! (VIDEO)

Fanovi Džonija Štulića vole da misle da je pesma "Tko to tamo pjeva", u kojoj se Štulić obračunava s neimenovanom političkom figurom, napisana Josipu Brozu Titu.

"Blindirani brodovi vozili te na četiri strane, zbilja si bio dosljedan i velikodušan, rođače, raspolagati tuđom mukom nije mala zajebancija", zaista se može naslutiti da se Štulić zaista obraća Titu, pogotovo jer se na koncertima provlačila i verzija: "Zbilja si bio dosljedan i nesvrstan, rođače".

foto: Printscreen Youtube

Trideset i šest godina kasnije, Džoni Štulić ponovno je progovorio o Titu. U 22-minutnom intervjuu koji je dao za Balkan.info Štulić je kazao da sada vidi da je Tito bio fantastičan čovek. Kada mu je novinar rekao da bi ga mnogi u bivšoj Jugi voleli videti jer danas nema takvih ljudi, Štulić mu je rekao da ni u njegovo vreme nije bilo takvih ljudi osim njega i Arsena Dedića.

foto: Profimedia

"Ova rupa je bila i u moj vreme. Nije bilo ničeg osim Tita. Tito je bio stvarno veliki čovek. Nisam nikad bio maleni pionir, uopšte ga nisam primećivao. Ali sam sada potpuno svestan da je on bio fantastičan čovek. Naravno, niko nije savršen, ali on je u onim okolnostima uspeo. Znaš, ništa se nije promenilo u ljudima, on je s istom kvalitetom ljudi napravio Jugu koja je igrala u prvoj ligi, a sada je u petoj ligi...", rekao je Štulić.

"Neko ga voli, neko ne voli. Jebeš ljude koje svi vole", zaključio je.

Kurir.rs/Balkansla.info/Foto Printscreen/

Kurir

Autor: Kurir