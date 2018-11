VEDRANA RUDAN: Sada je Tito odjednom POBIO jadne Hrvate! U SFRJ smo bili DRŽAVA, a sada smo tržište za nemački kapital i topovsko meso za NATO! EU čeka SUDBINA JUGOSLAVIJE!

Uz mnogo smeha, većinom žena, uz puno opaski na račun muškaraca, ali i uz političke teme i pevanje himne nekadašnje SFRJ "Hej, Sloveni", u svom prepoznatljivom stilu Vedrana Rudan održala je promociju svoje nove zbirke kolumni "Život bez krpelja" u prepunom Delfi kafeu u SKC.



Rudanova je u novoj zbirci pisala o muškarcima, ženama, a pre svega o svojim najdražim krvopijama - deci i mnogobrojnim problemima koje nosi život u krugu porodice.



"Muškarci su svinje, ali sinovi su sinovi. Moj sin je borac za ženska prava i na to sam ponosna. Kada bi udario ženu, odmah bih ga se odrekla i bio bi mrtav za mene", kazala je Vedrana, a odgovarajući na pitanje šta je za nju emancipovana žena, kaže:



"Odsustvo potrebe da imamo kretena od muškarca. Oslobodite se muških krpelja, nađite pravog muškarca, da bude pravi partner, a ne samo krvopija.

foto: Promo

Kako su navikli i njeni brojni čitaoci, Vedrana svoj britki jezik ne štedi ni kada je reč o politici, a komentarišući 29. novembar, najveći praznik Titove Jugoslavije, ona za sebe kaže:

"Nisam ja jugonostalgičarka, ja sam Jugoslovenka, nisam bila tada, sad se sve više tako osećam kako vreme odmiče", rekla je i pozvala prisutne da ustanu i sa njom otpevaju "Hej, Sloveni", što su svi zdušno prihvatili.



"Kada je bila Jugoslavija, mislila sam se "kad će više krepati Titov komunizam, ta nesloboda", pa nema banane, pa nema kafe, struje, vode... Sad nema svega, nema para, nema Tita, odjednom je on zločinac i pobio je jadne Hrvate. Moja teza je da nikad Tito, i uz najbolju volju, nije mogao da ubije toliko Hrvata koliko ih je pobilo hrvatskih lopova. To je bila zemlja u kojoj nisi bio u stresu, nisi mogao da dobiješ otkaz, nisi bio ogorčen, mogla si da imaš ljubavnika a da te muž ne ubije, kako se sad dešava non-stop, žene su bile ljudska bića, a ne rupe. Danas živimo taj kapitalizam u kom su nam se ostvarili svi snovi, meni nijedan", govorila je Rudanova.

foto: Promo

Ona je istakla da Jugoslavija nije nikada bila greška, već da je bila zemlja s velikim Z.

"O našoj predsednici se sad piše samo kad smrša. Sada, sve ove naše zemljice - nisu zemlje, mi smo "Lidl". Mi smo nekada imali ime i prezime, imali smo zemlju, danas nemamo ništa. Vučemo se od marketa do marketa, ne znamo šta će nam uvaliti". kazala je, što je izazvalo veliki aplauz, a onda dodala:



"Mi smo tržište za nemački kapital, topovsko meso za NATO, smeće od država. EU čeka sudbina Jugoslavije. Izbeglice dolaze i srediće nas. To ništa nije novo i mi smo izbegli, ali danas će biti krvi. Hrvatska je postala skladište izbeglica koje ne žele da ostanu tu. Samo ubijanjem se čisti vazduh, ali to nikad ne rešava probleme. Evropa će se zato raspasti, a ništa bolje nije ni zaslužila. To su tri zemlje koje iskorišćavaju male narode i doživljaju nas kao roblje".

foto: Promo

Komentarišući prepunu salu u SKC, Rudanova je istakla da se svuda oseća slobodno da govori, jer sebi tako daje za pravo, ali da u Srbiji definitivno ima više ljudi na promocijama.



"Ne uznemirava me šta će ljudi misliti. U Hrvatskoj govorim istinu o Hrvatskoj, te je normalno da onima koji vladaju to smeta, pa mogu o svemu da govorim samo u kuhinji. Da u Srbiji govorim tako o vladajućima, teško da bih bila na televizijama i u novinama ko sad", zaključila je.

(Kurir.rs / Mona Cukić / Foto: Promo Laguna)

Kurir

Autor: Kurir