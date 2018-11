NOŽNI PRST MU SE OTRGAO KONTROLI PA GA SIN PRONAŠAO NA PODU I BEZ SVESTI: Popularni glumac progovorio o JEZIVOJ DIJAGNOZI s kojom se pomirio NA SILU!

Majklu Džej Foksu lekari su u tek 29. saopštili da ima Parkinsonovu bolest. Ovo oboljenje se, inače, javlja češće kod muškaraca nego kod žena, a od prvih simptoma vremenom stanje pacijenta se pogoršava. Stručnjaci tvrde da je normalan život i te kako moguć ukoliko se oboleli striktno pridržavaju terapije koja im je prepisana, međutim, slavni glumac ostao je u šoku i na sve načine pokušavao da i sam zaboravi šta mu je saopšteno.

"Rekao sam lekarima: 'Znate li vi ko sam ja? Mora da ste se zabunili.' Mislio sam da je nemoguće da se tako nešto meni desi... Dijagnoza me prestravila. Jednostavno sam 'pobegao od nje'... Utehu sam, nažalost, pronašao u alkoholu", izjavio je on, pa nastavio: "Pio sam kako bih zaboravio na bolest i oterao je što dalje. Ali, samo sam izazvao probleme u braku".

Glumac je od 1988. godine oženjen koleginicom Trejsi Polan. U braku, dobili su četvoro dece. Trejsi mu je ogromna podrška i ostala je uz njega i tokom teških trenutaka.

foto: Profimedia

"Naučio sam kako je najbolje uopšte ne razmišljati o stvarima koje mogle da mi se dese sutra. Redovno vežbam, pijem lekove i pazim da se preterano ne umaram, ali ništa od navedenog ne radim da bih sutra bio bolje, sve to radim jer želim da budem dobro sad", objasnio je on.

Jednom prilikom, ispričao je kako je prve simptome doživeo 1990. godine, kada mu se levi nožni prst trzao nekontrolisano. Ipak, pravo stanje stvari saznao je tek kada je otišao kod neurologa.

"Nakon što sam sve rekao supruzi, samo smo se zagrlili i dugo plakali", izjavi oje glumac.

Inače, jednog jutra 1992. godine, Majka je sin pronašao onesvešćenog na podu i sa limenkom piva u ruci. To je ujedno bilo i poslednje piće koje je popio.

"Krenuo sam na terapiju. To me spaslo", bio je iskren on.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foxnews/Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir