NOVA GOLOTINJA U DOMAĆOJ SERIJI: Akademci u divljoj akciji!

Nova epizoda "Vojne akademije" napravila je dve nove zvezde - Vučića Perovića i Mariju Vicković. I oni su, kao i njihovi prethodnici iz ovog TV ostvarenja, popularnost stekli preko noći zahvaljujući scenama seksa.



Od 2012. godine, kad je emitovana prva sezona ove serije, dogodila se totalna transformacija kad je u pitanju sadržaj i tematika. U početku predstavljena kao poučno delo koje prati živote mladih kadeta tek pristiglih na surovu i tešku akademiju, gde vladaju strog režim i striktna pravila ponašanja, serija je u međuvremenu dobila potpuno drugačiji ton.

Vučić Perović foto: Printscreen

U četvrtoj sezoni budući vojnici i oficiri otrgli su se kontroli u svakom smislu. U skladu s tim, gledaoci više nemaju priliku da vide borbu kadeta da završe akademiju i postanu profesionalci, već je akcenat na njihovom zaljubljivanju, raskidima, nemogućim ljubavima, problematičnom ponašanju pojedinaca.

U prethodnih nekoliko epizoda pažljivo je prikazivan odnos između kafanske pevačice Rije, koju tumači Marija Vicković, i znatno mlađeg vojnika Bogoljuba Bugija Jankovića, odnosno glumca Vučića Perovića.

Marija Vicković foto: Printscreen

Njih dvoje u seriji su se upoznali na dramatičan način - tako što je on spasao njenog sina od utapanja u vodi, a to je po scenariju znatno ubrzalo njihovo zbližavanje. Već posle nekoliko dana desilo se zaljubljivanje, pa prvi poljubac i na kraju seks. I to ne bilo kakav. Vrlo eksplicitne scene njihovog seksualnog čina prikazane su verodostojno i na realan način, a tome su znatno doprinele gole grudi Marije Vicković u prvom planu, bez cenzure.

Po komentarima onih koji su odgledali poslednji epizodu "Vojne akademije", nekada poučna TV serija s vremenom je izgubila prvobitan smisao i cilj, a to je da mlade usmeri ka pravim vrednostima, i sada isključivo nudi laku zabavu. A da su autori ipak uspešni, pokazuje rekordna gledanost poslednje sezone. Edukacija je dobra, ali seks je još bolji!Seks u mesari probio led

Pre seksa između Vučića i Marine, imali smo priliku da na sličan način gledamo i mladog glumca Đorđa Stojkovića, koji u "Vojnoj akademiji" tumači lik Gruje Golijanina.

foto: Printscreen

Pre nekoliko nedelja emitovana je epizoda u kojoj on ima divlji seks s radnicom u mesari, dok su oko njih sušene kobasice i slanina, što je izazvalo burne reakcije u javnosti s obzirom na to da je sporna scena emitovana nedeljom uveče u osam.

Ivan Ercegovčević/ foto: Printscreen

