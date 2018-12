MILER SE PREDOZIRAO, A BIVŠI VERENIK ARIANE GRANDE POKUŠAO DA SE UBIJE: Ljudi me 9 meseci tretiraju kao SMEĆE i ponižavaju me! Pevačica mu odmah pružila JAVNU podršku!

Ariana Grande snimila je novu pesmu gde pominje i svoje bivše momke, a Pitu Dejvidsonu sa kojim je nedavno raskinula veridbu pružila je javnu podršku. Naime, pevačicin bivši je priznao da je sklon samoubilačkim mislima.

Dejvidson se posleviše mesečnog ćutanja posle raskida od Ariane ovratio javnosti porukom koja je sve zabrinula, a posebno pevačicu, pa mu se obratila preko Instagrama.

"Ćutao sam sve ovo vreme, Nisam pominjao nikakva imena ni reč nisam rekao o nikome, o ničemu. Pokušavam da shvatim kako je moguće da se svet ophodi prema meni kao da sam smeće. Devet mesecima me maltretiraju ljudi putem interneta, ranije sam govorio o graničnom poremećaju ličnosti i samoubilačkim mislima u nadi da će to pomoći deci koja se bore sa istim problemom i koji ne žele da žive na ovakvoj planeti. Želim samo da znate, koliko god me terali da se ubijem ovim ponižavanjem na internetu, nećete me dovesti do toga. Uznemiren sam čak i dok vam ovo pišem. Za sve one koji vide shvataju o čemu pričam - vidimo se i volim vas", rekao je on, a onda je Adriana dodala dva dana kasnije:

"Znam da već znate ovo, ali imam potrebu da podsetim moje fanove da sam im uvek govorila da budu dobri prema drugim ljudima. Ne želim da govorim ovde ni o čemu, osim o praštnju i pozitivnosti. Veoma brinem za Pita i njegovo zdravlje. Molim vas budite dobri prema svima, kako u realnom svetu, tako i na društvenim mrežama. Učila sam iz svojih grešaka da ne reagujem putem društvenih mreža, tako da razumem ovakve stvari, ali vi verovatno zaista ne znate kroz šta neko prolazi. Tako da, molim vas ostavite se svojih namera, uvek ću ga voleti na neki poseban način i ukoliko pokušavate na ovaj način da skrenete pažnju na moj rad, verovatno ste promašili poentu svega."

