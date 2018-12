ŠOK! FILM JE ZAVRŠEN JUTROS OKO 7 SATI! Lazar Ristovski otkriva: Ovo nije istorijska čitanka, to neka rade ŠKOLE! (KURIR TV)

Lazar Ristovski, glavni glumac i producent filma "Kralj Petar Prvi", s nestrpljenjem je iščekivao trenutak kada će projekat na kom je radio više od sedam godina započeti svoj bioskopski život.

"Ono što ja želim i što smo mi želelei kad smo snimali film nije da pravimo sad dokumentarni istorijski film koji će biti eventualno neka istorijska čitanka, pa će sad učiti ljude - znate, e sad Cerska bitka je bila onda, Kolubarska onda, ovde učestvovao ovaj a ovde učestvovao onaj, to neka rade šklole. Mi smo napravili jedan umetnički film koji je iznad toga što je dokumentarsno! On se drtži faktografije i istorije, ali ovo je film koji nije na zemlji. On je iznad zemlje", napominje pred premijerno prikazivanje Ristovski.

"Kralj Petar je misleći čovek. Kralj Petar je u neku ruku i filozof. Kralj je rekao da je sloboda smisao ljudskog postojanja, dakle, mi pravoimo umetnilčki film, ne pravimo dokumentarni film", zaključio je on sa osmehom.

1 / 5 Foto: Promo

Premijera filma zakazana je za 5. decembar i to na tri lokacije - u Kombank dvorani, Sava centru i Sinepleksu Ušće. Nakon toga, projekcije će se održati u svim većim gradovima u Srbiji.

