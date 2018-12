UČIO SAM ZANAT OD MINJE SUBOTE I LJILJE STJEPANOVIĆ: Mladi reditelj ponudio ulogu u predstavi i Branki Veselinović

Novi hit na repertoaru Pozorišta i opere "Madlenijanum" u Zemunu je romantična komedija "Dolče vita" Juga Đorđevića.



Mladi reditelj odlučio se da prikaže ljubavnu priču naših najstarijih sugrađana, a i da ponovo angažuje najstariju glumicu u Srbiji Branku Veselinović.

Kakav je recept za sladak i srećan život?

- Često su mi tokom proteklih nedelja novinari postavljaju ovo pitanje, i uvek sam našao da mi je vrlo teško da definišem šta je za mene recept za sladak život. Verovatno zato što suštinski ne verujem da tako nešto postoji.

U najavi za predstavu kaže se da predstavlja duh Beograda koji je za sve generacije. Kakav je to duh Beograda i koji su to ljudi koji su likovi u vašoj predstavi?

- Kao rođeni Vranjanac koji u Beogradu živi tek nekoliko godina, nisam siguran da sam kompetentan da govorim o duhu Beograda. Zapravo geografski akcenat u komadu ne postoji, ova priča bi mogla da se dešava i u Vranju. U svakom mestu gde su neke stare vrednosti počele da izumiru. Što se tiče likova u komadu, to su ljudi koji kroz život idu s pesmom i kolačima, iako ih sam život ne mazi.

U komadu igraju legende poput Ljiljane Stjepanović i Minje Subote. Kako je raditi s njima? Ipak ste generacija koja je odrastala uz njih.

- Predivno. Mnogo toga smo svi mi koji imamo manjak iskustva naučili od Ljilje i Minje, ali i od Baneta Zeremskog takođe. Ekipa je bila inspirativna, trudili smo se koliko smo mogli da napravimo predstavu u kojoj će generacijski jaz zapravo biti prednost i povod za sam zaplet i glumačku igru.

foto: Dado Đilas

Kakva je uloga Branke Veselinović? Da li je ona posebna čar u predstavi s obzirom na njene godine i iskustvo?

- To je bilo neponovljivo iskustvo. S Brankom sam proveo jedno divno popodne u njenom domu dok smo snimali materijal za predstavu. Za to kratko vreme saznao sam da Branka i dalje aktivno govori pet jezika, a na engleskom nam je čak i igrala neke odlomke iz Brehtove "Majke Hrabrost". Količina radosti prema životu kojom Branka zrači je zaista impresivna i inspirativna, i kad budete pogledali predstavu, videćete čime je rezultirala.

