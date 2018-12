GRETA VAN FLEET, BEND POZNAT KAO SPASIOCI ROKA, NA EGZITU: Ovaj kvartet nominovan je za najbolje nove hedlajnere i čak četiri Gremija

Svetski mediji ih nazivaju "spasiocima rokenrola", a oni se zovu Greta Van Fleet. Ovaj nezaustavljivi kvartet iz okoline Detroita podigao je pravu buru na svetskoj sceni oživljavanjem istinskog rokenrol zvuka. Njihov muzički izraz već im je doneo mesto na uticajnoj listi Forbs magazina „30 ispod 30“, kao i nagradu magazina Loudwire za najbolji novi bend, a na njihovu adresu upravo su stigle i četiri prestižne Gremi nominacije u žestokoj konkurenciji sa imenima kao što su Arctic Monkeys, Dua Lipa, Alice In Chains i brojni drugi! Iako će im ovo biti prva godina na dodeli nagrada Gremi, momci iz grupe Greta Van Fleet već su postigli neverovatan uspeh, jer pored nominacije za najboljeg novog izvođača, njihov hit “Highway Tune” nominovan je za najbolje rok izvođenje, a singl “Black Smoke Rising” za najbolju rok pesmu! Članovi Akademije toliko su bili oduševljeni njihovim duplim maksi-singlom “From the Fires” da su ga izglasali među najbolje rok albume, iako je njihov stvarni album prvenac "Anthems of the Peaceful Army" izašao tek nakon procesa nominacija, pa će zbog toga za ovu prestižnu nagradu konkurisati i dogodine!



Greta Van Fleet - Lover, Leaver (Taker, Believer) (Live):

Među drugim priznanjima za ove talentovane momke su i nedavno obelodanjene nominacije za Pollstar nagrade, za koje se bore i bendovi kao što su Metallica ili Foo Fighters, te pop i hip-hop zvezde kao što su Bruno Mars ili Drejk, gde se Greta Van Fleet kao jedini rokeri nalaze u kategoriji najboljih novih hedlajnera, a konkurencija su im popularni reper Post Maloun i pop zvezda u solo usponu Hari Stajls iz grupe One Direction! Čak i pojedinačno, ovi rokenrol momci smatraju se virtuoznim muzičarima, te je tako Total Guitar Magazine Džejka Kišku uvrstio među najbolje svetske gitariste, a društvo mu prave imena kao što su Sleš, Tom Morelo, Džo Satrijani, Džejms Hetfild, Mark Nofler, Met Belami, Zek Vajld, ali i Ana Popović. Džejk je opisan kao član benda o kome se najviše govorilo ove godine, a njegovi gitarski rifovi kao neverovatni za nekoga ko ima samo 22 godine i koji su proslavili imena kao što su Džimi Pejdž iz Led Zeppelina i Džo Peri iz Aerosmitha. Pored toga, Vintage Guitar magazine nominovao ga je za rok gitaristu godine, a glasanje za ovu nagradu i dalje je otvoreno za sve! Istovremeno, Deni Vagner je proglašen za najboljeg novog bubnjara u žestokoj konkurenciji i sa preko 100.000 pristiglih glasova čitalaca magazina Rhythm, a usledilo je i poređenje sa čuvenim bubnjarom Led Zeppelina Džonom Bonamom!



Greta Van Fleet to rock EXIT Festival 2019:



Plant: Oni jesu novi Zeppelini!

Rodžer Glover, basista grupe Deep Purple, obožava Gretu Van Fleet, a za njihovu energiju Elton Džon kaže da nije viđena u ovom celom veku! Iako su im neki osporavali to što neodoljivo podsećaju na jedan od najvećih rok bendova svih vremena, debata je završena nakon što je čak i Robert Plant potvrdio da je zaista reči o naslednicima velikih Led Zeppelina! Iduće godine sviraće na najvećim svetskim festivalima, a u julu dolaze i na glavnu binu Egzita, nakon što su već nastupali na gigantskim pozornicama festivala kao što su Koačela, Lolapaluza i Rok am ring. Čak i pre objavljenog prvog albuma, rasprodali su kompletnu turneju ove godine, nakon čega je njihov studijski prvenac “Anthem for the Peaceful Army” stigao na sam vrh američke top-liste! Kvartet iz Detroita prethodno je već osvajao top-liste svojim hitovima “Highway Tune”, “Safari Song” i “When the Curtain Falls”.

Pored Grete Van Fleet, na ovogodišnjem festivalu Egzit, koji će biti održan od 4. do 7. jula 2019. na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, nastupiće i rok giganti The Cure, vodeći svetski DJ duo Dimitri Vegas&Like Mike, čuveni frontmen Pantere Fil Anselmo, koji će sa svojim novim bendom The Illegals izvoditi set sastavljen isključivo od pesama Pantere. Među prvim objavljenim izvođačima su još i njujorški tandem koji je osvojio svet Sofi Tukker, metal diva Tarja Turunen, kultni ska sastav The Selecter, te bendovi kao što su Arcturus, Entombed A.D, Peter and the Test Tube Babes i Total Chaos.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir

Autor: Kurir