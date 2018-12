KO JE BIO BOLE IZ BURETA, OMILJEN U CELOJ SFRJ: O njegovo sukobu sa Čkaljom svi su pričali, zbog NJEGA nije glumio u Boljem životu, a ovoj GLUMICI je bio prvi dečko...

Glumac Božidar Bole Stošić preminuo je jutros u bolnici u Beogradu u 82. godini posle duge i teške bolesti.

Karijeru dugu više od pola veka počeo je kao Bole iz bureta u dečjoj emisiji "Hiljadu zašto", a poslednji put na sceni je zaigrao u mjuziklu "Fantom iz opere" u svom Pozorištu na Terazijama.

U poslednjem intervju za Kurir otkrio je da jedino nije igrao u seriji "Bolji život", iako je bio miljenik pisca Siniše Pavića, jer njegov kolega Miodrag Petrović Čkalja nije hteo da snima s njim.

Boletova devojka je bila glumica Jelisaveta Seka Sablić kad su prvi put stali na scenu pozorišta "Boško Buha".

Bole Stošić tokom karijere samo nije odigrao ulogu u "Boljem životu" i to zbog svađe sa Miodragom Petrovićem Čkaljom.



"U „Boljem životu“ me nije bilo jer sam morao da imam direktne scene s Miodragom Petrovićem Čkaljom. On je imao kod sebe spisak od osam glumaca s kojima nije želeo da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam želeo da dođem na snimanje a da me on izbaci. Znao sam da me to čeka", rekao je u poslednjem intervjuu koji je dao za Kurir.

"Posvađali smo se na savetu Beogradskog dramskog pozorišta. On je meni bio vrlo drag, ali nesrećan čovek. Nije mogao da izađe na ulicu jer je bio vrlo popularan. Gledali su svi u njemu Čkalju s malih ekrana", ispričao je.

