SVETOZAR CVETKOVIĆ O SNIMANJU FILMA U SAHARI: Pustinja me je promenila! U takvim uslovima se zapitaš koji je smisao života! Dosta o politici, fali nam ljubavi!

U neobičnim uslovima, u pustinji Sahari, ekipa u kojoj su reditelj Dimitri de Klerk, belgijska glumica Delfin Bafort i naš glumac Svetozar Cvetković snimala je film "You go to my head". Nakon godinu dana, 52 festivala i 31 nagrade, Srbija je prva zemlja u kojoj će se ovo ostvarenje, ljubavna priča sa psihološkim obrtom, naći na bioskopskom repertoaru Kombank dvorane.

Na pitanje da li nam, posle tolikih filmova sa političko-socijalnim temama, fali jedna neobična ljubavna priča, Cvetković odgovara:

"Mislim da nama ne fali ništa, kao, mi smo zadovoljni time što imamo, i time da se stalno bavimo politikom. Ovo je ekcentrični primer autorskog filma koji je vezan za bajkovito, ezoterično, kao što je ljubav na tako posebnom mestu. Meni je falilo da snimim jedan film koji će da razumeju ljudi širom planete, falilo mi je te ljubavi".

Kako ističe, snimanje u pustinji zaista promeni čoveka.

"Svaki dan i svaki minut koji sam proveo tamo u tih 25 dana, koliko smo bili u Sahari, u beduinskom kampu, nezaboravni su. To je jedan potpuno izmešten život - ljudi žive pod šatorima koji su skrpljeni, deca trče kao u nekoj romskoj mahali kod nas, ali negde gde nema ni škole, i odrastaju uz kamile i retku hranu koju im donesu iz civilizovanijih delova... To je sve veliki znak pitanja. Zapitaš se gde je smisao života i da li je vezan za urbane predele u kojima smo mi ili za one u kojima su ljudi prepušteni samo svom osećanju i životu koji moraju da žive u tim uslovima", priča i dodaje:



"Na mene je to ostavilo jak utisak. Od najbanalnijih stvari - kad sam prvi put posle 15 godina ispustio telefon, do mesta bez ikakvog dodira sa stvarnošću, koja je udaljena od vas samo dva i po sata avionom... Živeo sam u izolovanom svetu, nisam znao šta se dešava ovde, ni sa zemljom, a da ne govorim o porodici. Potpuno novo iskustvo, koje utiče na vašu svest i zapitate se kako ćete dalje u svet".



Cvetković igra Džejka, koji u pustinji pronalazi ženu koja je posle nesreće izgubila pamćenje. Očaran njenom lepotom, odlučuje da joj kaže da je njen muž.



"Ovaj film može različito da se tumači. Da li je dozvoljeno slagati nekoga zbog ljubavi, to je pitanje. Koliko je laž duboka i kakvi su rezultati koji se dobiju. Sa druge strane, uzvraćanje takve ljubavi, ta ljubav kasnije kroz život krene da funkcioniše, pitanje je šta je laž, a šta istina...".

