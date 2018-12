CECA BOJKOVIĆ ISKRENO O RIJALITIJIMA: To je jedino ZAGAĐENJE u svakom smislu! Ugrađuju silikone, vataju se po krevetu, a koji je SMISAO!?

Svetlana Bojković je pre nedelju dana ovenčana još jednim prestižnim priznanjem - Sterijinom nagradom, koja će joj biti uručena 3. juna sledeće godine na zatvaranju 64. Sterijinog pozorja. Ona je danas proslavila svoj 71. rođendan.

Ovogodišnja ste dobitnica Sterijine nagrade. Postoji li neko pozorišno priznanje koje još niste dobili?

- Nisam dobila nagradu "Raša Plaović", ali to ne kažem da bih je dobila. Prirodno je da se čovek raduje svakoj nagradi. Naravno, sada to nije ona vrsta radosti koju ste imali u mladosti, kada vam je ona potvrda, ali i podstrek da napredujete i dokaz da su vas prihvatili i da vas cene.

Vas publika i kolege ne samo da cene nego i vole?

- Pa, to je još draže i lepše.

foto: Dragana Udovičić

Da li ste zadovoljni postignutim rezultatima u karijeri?

- Jesam, mada znam da uvek može i bolje, ali u datim okolnostima u kojima sam živela i u kojima živim, uloge koje su mi nuđene sam uradila najbolje što sam mogla. Tu ne mogu da budem nezadovoljna, već imam mirnu savest.

Može li dramski igrani program biti kao nekada?

- Ne znam. Ono su bila druga vremena, skromnija i nije bila tako velika produkcija. "Bolji život" zaista pripada tom vremenu i ne treba ga dirati. Ali iako pripada tom vremenu, on se i danas rado gleda i aktuelan je. Gledaju ga i nove generacije, a i stariji sa nostalgijom.

foto: Dragan Kadić

Nekad su se gledale serije a danas rijaliti program.

- Strašno, i o tome nemam reči. To je jedno takvo zagađenje u svakom smislu i u moralnom i u obrazovnom, strašno nazadovanje. Žele brzo i začas da stave silikone, da budu bezobrazni, da prave montirane svađe, seksualne gluposti, a to prate mediji. Sve to dovodi do toga da ljudi pomisle da ako su se već pojavili na TV, onda to nešto znači, jer su neko i nešto. Nažalost, gledanost toga je vrlo velika, što je još tragičnije jer kad ne bi bilo tolike gledanosti, to se ne bi ni radilo. Televizija je, hteli mi to ili ne, edukativnog karaktera na bilo koji način. Kako edukovati mlade kroz rijaliti - idi tamo, ugradi silikone na raznim mestima na svom telu, skini se, vataj se sa nekim u krevetu, pričaj o seksu. Kakav je to smisao života?!

Iako ste u penziji, vi ne mirujete. Šta je sledeće?

- Nemam nikakve planove. Ne vodim pravi penzionerski život ,ali štrpkam malo i od toga. Zaželim se da budem kod kuće i veoma sam srećna kada spojim jedan ceo slobodan dan a da ne izađem iz kuće.

Kajete li se zbog nečega?

- Hvala bogu, nisam imala tako nešto. Naravno, neki nedovoljni uspesi i neuspesi to je nešto što je normalno i šta je sastavni deo života, ali ništa nije bilo tako traumatično da bih se kajala.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Kurir.rs/Blic, Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir