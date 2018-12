MILICA GOJKOVIĆ U SUZAMA PRIMILA PRIZNANJE I PORUČILA: Za ulogu Mare u Senkama, inspiracija mi je bila Ruža i njena Žuta! (KURIR TV)

Mlada glumica Milica Gojković treća je dobitnica nagrade Fondacije Ružice Sokić za glumačko ostvarenje i doprinos kulturi.



Nova članica Jugoslovenskog dramskom pozorišta u Beogradu u suzama je primila priznanje, potresena govorom svog profesora Nebojše Dugalića i koleginice Anite Mančić.



- Nisam u stanju da govorim. Uz vas dvoje sam rasla i učila, a sad i delim scenu s vama. Velika je čast za mene što dobijam nagradu "Ružica Sokić". Njeni filmovi su ostavili dubok trag u mom životu, a prohodala sam uz "Kad budem mrtav i beo". Nemam razloga više da krijem da je njena uloga u filmu "Žuta" bila velika inspiracija za Maru u seriji "Senke nad Balkanom", koja mi je i otvorila vrlo važna i velika vrata. Ruža je uspela da ljude s margine igra na neki izuzetno šarmantan, duhovit i dirljiv način - poručila je Milica, koja je posebno srećna što ovo priznanje ide mladim glumica.

foto: Promo



Nebojša Dugalić poručio je da Milica nije pokazala ni deo svog raskošnog talenta.

- Ona može da igra sve. Ima rediteljski mozak i osećaj za dramsko, a to su retke osobine. Mogu da kažem da će se po njoj vrlo brzo promišljati novi repertoar JDP - poručio je Dugalić.

foto: Kurir/Ljubomir Radanov



I Anita Mančić znala je prvi put kad je ugledala Gojkovićevu da će biti velika glumica.

- Na Milicu sam uvek gledala kao na prijatelja, a ne na suparnicu. Prvi put sam je videla na sceni Radionice integracije, gde su igrale slabovide žene. Odmah sam videla da je to zvrk s glumačkim nervom. Ubrzo je postala moja partnerka i videla sam to savršeno delo prirode neukaljano i dosledno divljenja. Moramo je negovati i čuvati, jer je to jedini način da i mi napredujemo - rekla je Mančićeva.



Kurir/ Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir