OVO JE DEBELJUCA OD KOJE BROSNANU KLECAJU KOLENA: Napadaju je sa svih strana, samo je ON BRANI! EVO ZAŠTO!

Iako se štampa ruga višku kilograma njegove supruge Kili, za Pirsa Brosnana ona je zvezda Severnjača, zbog koje mu i dalje drhte kolena kad je vidi. Kakav šmeker!

Za mnoge fanove filmova o Bondu, Pirs Brosnan je ubedljivo najlepši i najbolji agent 007. Naravno, šarm Šona Konerija i Rodžera Mura, uz nostalgiju za "starim Bondom", nekako odoleva vremenu. Ipak, kada je Brosnan u "Golden Eye" skočio bandžijem sa sovjetske hidrocentrale, biće to jedna od najupečatljivijih scena o britanskom tajnom agentu. Dodajte tome sjajne plave oči, izvajanu vilicu, glas sa blagim irskim akcentom i gustu tamnosmeđu kosu, sve spakovano sa crnim smokingom - Pirs Brosnan je nepobitno lep muškarac.

On je i holivudska zvezda, milijarder, zen budista, donator i humanitarni radnik, ali i glumac sa najstabilnijim brakom. Međutim, poslednjih godina štampa uglavnom piše o Brosnanovoj drugoj ženi Kili Šej Smit, s kojom je u srećnom braku već 17 godina i s kojom ima dva sina.

U čemu je problem? U tome što se, zamislite, Kili ugojila i što to Pirsu ni najmanje ne smeta! Novinari su u poslednje vreme postali nemilosrdni prema ženi koja ima 54 godine i višak kilograma, proglašavaju je "najgorim telom u bikiniju" koje šeta pored Brosnana, zgodnog i sa 65 godina.

Na udaru zbog težine



A Pirs i Kili ne mare za priče i žive svoj prelepi život pun ljubavi. Zagrljeni šetaju plažom pored svoje kuće od 15 miliona dolara u holivudskom kraju Malibu, voze bicikl i ljube se u javnosti. Brosnan kaže da mu i dalje klecaju kolena kad vidi svoju "strastvenu ženu". Ove godine su proslavili 25 godina otkako su zajedno, i on je fotografije sa godišnjice podelio na Instagramu. "Hvala ti, ljubavi, za sve ove godine", napisao je.

Pirs je tako uzvratio udarac svima koji se rugaju njenim kilogramima.

Ono što tabloidima izgleda nemoguće je - toliko voleti nekoga ko se ugojio - a priča je počela još 1994, kada je upoznao Kili u meksičkom letovalištu Kabo San Lukas. Ona je bila novinarka američke TV mreže NBC, a Pirs je snimao film o Bondu. Bila je to ljubav na prvi pogled, a Bondove devojke bile su u drugom planu. Mlada novinarka je bila prelepa - raskošne tamne kose, sa prirodnim oblinama kojima zgodni Irac iz Drogede nije odoleo. Svuda su išli zajedno, od premijera njegovih filmova do najvećih zabava u Holivudu i utakmica poloa.

"Gde god da radim, imam neodoljivu želju da joj kupim avionsku kartu kako bismo bili svuda zajedno", rekao je Pirs.

Par se venčao 2001. u jednoj irskoj opatiji, a svadba je koštala preko milion dolara. Kili je Pirsu rodila dva sina - Dilana Tomasa i Parisa Beketa koji danas imaju 21 i 17 godina.

A kad neko nazove svoju decu po velškom pesniku Dilanu Tomasu i irskom piscu Semjuelu Beketu, jasno je da je reč o čoveku s jakim emocijama, što je Pirs Brosnan u svakom smislu. Kili mu je bila dar s neba, posle smrti prve žene.

Pomoć u najtežim trenucima

Samo tri godine pre nego što je upoznao Kili, Brosnan je izgubio Kasandru Kesi Haris, s kojom je bio u braku 11 godina. Kesi se tri godine borila s podmuklom bolešću, karcinomom jajnika, i umrla je 1991. Sa ovom lepom australijskom glumicom dobio je sina Šona, koji danas ima 35 godina i živi sa ocem i maćehom. Kasandri je Brosnan bio treći muž, ona njemu prva supruga. Njenu decu iz prethodnih brakova, Šarlot i Kristofera, Brosnan je usvojio i nosili su njegovo prezime.

Kasandra je bila Bond devojka u filmu "Samo za tvoje oči" i pored nje je Pirs počeo svoju karijeru. Umrla je od iste bolesti kao i majka, a tuga koju je ostavila iza sebe dovele su glumca u stanje teške depresije. Tek susret s Kili mu je pomogao da se podigne. Ona je, zajedno s njim, prošla kroz period i proces tugovanja, sve vreme bila uz njega i dala mu volju za životom. Rođenje Dilana i Parisa samo je učvrstilo vezu.

Brosnan je imao još jednu tragediju, kada je 2014. umrla Šarlot, Kasandrina ćerka, u 43. godini, od iste bolesti kao i Kesi. Rak jajnika odneo je tri žene iz iste porodice. I tu je Kili pomogla svom mužu da se suoči s prstom sudbine i njegovim očajanjem. Izgubio je dve žene koje je voleo i na život je gledao kao na polupraznu, a ne polupunu čašu, kako je govorio. Jaka, stabilna, nežna i saosećajna, druga supruga je svojom vitalnošću dala Brosnanu i svoju snagu da ide dalje.



A to se ne zaboravlja, imala ona 50 ili 100 kilograma.

Lepota je u oku posmatrača



Braneći narušenu lepotu svoje žene oličenu u njenoj debljini, Pirs Brosnan pokazuje koliko je drugačiji od Holivuda i lišen sujete. On je redak plemeniti soj ljudi koji su na vrhu sveta. Nije pao ni na jednu glumicu s kojom je snimao, a snimao je sa vrhunskim lepoticama. Umesto sa nekom zgodnom plavušom, on jednostavno uživa sa ženom koju voli, ženom koja je nekada bila lepotica, i gleda je istim očima kao nekada. Ima toga među običnim svetom, ali u Holivudu to izgleda kao zločin.

Strasna, starinska ljubav, još jedna je stvar koja ga izdvaja u svetu slavnih. Njegovi irski koreni su zdravi, pokazao je da ostaje svoj i na naizgled banalnom primeru, a nije banalan. Baš ga briga šta pišu novine. Kakav bi to beketovski apsurd bio da se od voljene žene razvede zbog toga što se ugojila ili da ga - još gore - viđaju s nekom drugom! Takvo ponašanje je za prostake, ne i za viteza Velike Britanije.

Podržavaju ga žene širom sveta



"Vi ste divan čovek. I srećan, jer pored sebe imate lepu, prirodnu i stvarnu ženu koja više voli vas od dizajnerske odeće i plastične hirurgije", napisala mu je jedna od obožavateljki.



I da ne zaboravimo: Kili Brosnan još uvek je prelepa!

