MILOŠ TIMOTIJEVIĆ SRBIN A VEČITI ALBANAC: Stalno mi daju ulogu policajca! Za sve je kriva moja četvrtasta vilica!

Miloš Timotijević trenutno igra u najpopularnijem filmskom ostvarenju "Južni vetar", a kako kaže, ništa manje ne očekuje ni od serije "Besa", u kojoj takođe tumači inspektora. Zašto ga reditelji vide kao predstavnika reda i zakona i koliko mu je bilo teško da posle uloge u filmu "Stršljen" ponovo progovori albanski, glumac priča za Kurir.



- Ne znam zbog čega me u poslednje vreme angažuju za ulogu policajca. Producenti i reditelji odlučuju, ne ja. Možda zbog jake četvrtaste vilice, ko zna - našalio se na početku razgovora Miloš i dodao da je uživao dok je spremao ulogu u srpsko-albanskoj seriji "Besa" i da mu nije predstavljalo problem to što će ponovo igrati Albanca.



- Mislio sam da će mi biti teže. Ipak su od "Stršljena" prošle 22 godine. Trebalo je podsetiti se albanskog jezika. Snimali smo pet-šest meseci, a ja sam imao malo više od mesec dana da tekst dobro uvežbam kako bih zvučao što uverljivije - objašnjava Timotijević i ističe da ne bi poredio ova dva ostvarenja iako imaju sličan milje u kom se radnja odvija.

Partnerka u razotkrivanju ubistava i hvatanju narko-bosa Dardana Beriše bila mu je glumica Hana Selimović, koja tumači inspektorku Divnu.



- Sjajno smo sarađivali. Inspektorski par je česta pojava, kako u serijama, tako i u filmovima. Dok gradim bilo koji lik, normalno je da često asocijativno skupljam razne stvari iz različitih ostvarenja. Prolazili su mi kroz glavu i "Ronin", "Taksista"... Ono što smo i Hana i ja shvatili je da smo definitivno najviše sličnosti imali s Molderom i Skali jer su u sličnom odnosu kao i mi - kaže Miloš.

Na pitanje da li mu više leže uloge loših momaka, Timotijević kaže da mu to nije važno, već da lik gradi kako mu je dato.



- Petrit je usamljenik koji ne pripada nikome. Da li je loš ili ne, to je na publici da proceni, ja ga igram kakav on jeste. Pitali su me i kako će seriju primiti na Kosovu ili u Albaniji, ali mene te političke konotacije ne zanimaju. Igram svoj lik najbolje što mogu, pa ako na kraju serija ispadne kvalitetna, gledaće je i voleće je svuda - ističe glumac.

Renesansa domaćeg filma :Iznenađeni smo ovolikim brojem publike Film "Južni vetar" srušio je sve rekorde gledanosti, a Miloš kaže da cela ekipa nije mogla ni da sanja o ovolikom uspehu.

- Znali smo da smo dali sve od sebe i da je film kvalitetno odrađen, ali nismo mogli da verujemo kada smo čuli da je za tako kratak period došlo i do 700.000 gledalaca. Prezadovoljni smo i videćemo kako će ići na dalje. Verujem u još veću cifru - kaže Timotijević.

