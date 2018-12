OLIVERA KOVAČEVIĆ PROGOVORILA O CRNOJ LISTI! Jedino njih su zvali da pevaju na RTS, a evo i ZAŠTO!

Zbog prilično velikog spiska pevača koji godinama nisu učestvovali na snimanjima emisija na Javnom servisu u poslednje vreme počele su da kruže spekulacije da je tako jer postoji "crna lista". Olivera Kovačević, urednica zabavnog programa, usred snimanja novogodišnjeg progovorila je na tu temu i otklonil svaku sumnju.

"Mi smo neke od pevača godinama zvali, verovatno nisu imali poverenja u program RTS-a. Bilo je perioda kada nismo ni pravili Novogodišnje programe i nije bilo dovoljno promocije dobre narodne i zabavne muzike. U ove tri godine smo tu vrstu programa na neki način pokrenuli i sada mogu zaista da kažem da nema pevača u Srbiji koji ne želi da učestvuje u muzičkim programima RTS-a", izjavila je Olivera.

"Da, mi smo zabranili crnu boju kada su voditelji na RTS u pitanju. Ne postoji lista zabranjenih kod nas, koga biste vi voleli da vidite, a da mi nismo zvali? Vidite, onaj koji ne zna da peva - njega sigurno nećemo zvati, a to ne znači da je on zabranjen. Može da priča o nekim drugim temama, ali ako ne možemo uživo da ispratimo njegovo pevanje, ne možemo ga onda zvati. Nemamo vremena i taj ekskluzivitet da nekog snimamo sat vremena", otvoreno je ispričala Olivera i dodala da se ne plaši kritika zbog gostovanja pojedinih izvođača.

"Ne plašimo se. Nama je važno da dobri pevači uživo pevaju na RTS-u. To je uvek najveći problem. Kod nas se peva uz naše narodne orkestre i uz bend 'Luda noć'. Ko može uživo da peva, verovatno je dobar pevač i zbog toga je on pozvan na RTS. Zato ove godine voditelji neće pevati ništa, eliminisali smo ih iz tog dela", kroz smeh je rekla ona.

S druge strane, evo šta bi Olivera volela da zaboravi u tekućoj godini.

"Mnogo je stvari koje bih volela da zaboravim i nekako je taj spisak sve duži", poručuje ona pa otkriva svoje želje za 2019: "Želje su mi češće snažnije i veće od mogućnosti. Želim odmor, da mogu da odem da me niko ne zove na telefon. U stvari, pratim agendu Evropske unije. I privatno i poslovno, apsolutno. Sve je to život, zavisimo od svih tih odluka. Mi ovde gledamo da se što pre približimo standardima sveta i neke da prevaziđemo. Na primer, možemo vam reći da smo mi na Balkanu prevazišli standarde kada su Novogodišnji programi u pitanju. Prošle godine smo bili superiorni po gledanosti i po kvalitetu programa. To nije moja ocena".

Novogodišnja noć će, kako kaže, biti duel narodnjaka i zabavnjaka.

"Tema ove godine je duel narodnjaka i zabavnjaka. Zbog toga što smo u zabavnom programu imali dva velika projekta 'Šezdeset najlepših narodnih pesama' i emisiju “Luda noć”, koja je oživela tu staru dobru zabavnu muziku. Upravo iz tog razloga je Novogodišnja noć spoj ta dva tima", izjavila je Olivera.

