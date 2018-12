ČAROBNA DUŠA NEBOJŠE GLOGOVCA KROZ FOTOGRAFIJE MAJE MEDIĆ: Plakala sam iza objektiva kada bi završio monolog! (KURIR TV)

Na neki način sam zahvalan ovom svom poslu, jer mnogo toga mogu da saznam kroz njega, mnogo puta sam dušu nahranio samo čitajući ta dela, a onda i igrajući ih uspeo sam da proživim i neke tuđe sudbine. Da bolje shvatim druge ljude. Gluma je škola duše, govorio je veliki, prerano preminuli glumac Nebojša Glogovac.

foto: Damir Dervišagić

Njemu u čast danas je otvorena izložba fotografija "Nebojša Glogovac" u Kulturnom centru Beograda autorke Maja Medić kojoj su prisustvovali i Nebojšin otac Milovan, supruga Milica, sin Gavrlio i mnogobrojne kolege, glumci, reditelji, kao i poštovaoci njegovog lika i dela.

foto: Damir Dervišagić

"Ovim izborom fotografija želim da na trenutak osvetlimo deo njegove čudesne karijere. Mnogo je emocija večares u svima nama. Nebojša je bio čarobno biće. Rađenje ove izložbe i prolaženje kroz sve ove fotografije, a zatim večerašnji dolazak njegove supruge, oca i sina, veoma me je potreslo emotivno. Presrećna sam što smo uspeli da realizujemo ovu ideju", rekla je puno utisaka Maja Medić, koja se za Kurir prisetila i rada sa Glogovcem na filmovima "Klopka" i "Krugovi".

foto: Damir Dervišagić

"Kao što je Nebojša bio šarmantan privatno, tako je bio i ispred objektiva. Najbolje će vam opisati situacija sa snimanja filma "Klopka", kada svojoj ženi, Nataši Ninković govori da je ubio čoveka. Taj njegov monolog snimljen je u jednom kadru, a kada je završio svi iz ekipe smo plakali. On je toliko bio uverljiv da Nataša nije bila u stanju da izgovori svoju repliku. To je ta njegova čarolija i vrednost", ističe fotografkinja.

foto: Damir Dervišagić

Izložba se sastoji od preko četrdeset fotografija iz filmova i predstava u kojima je Glogovac ostvario najznačajnije uloge, ali i iza scene i kamere, dok se pripremao za svoja maestralna izvođenja. Na fotografijama se mogu videti njegov osmeh, oči pune ljubavi, mirnoće, ali i oštrine i ozbiljnosti, koje prodorno gledaju sa platna pravo u srce svih posetilaca.

1 / 20 Foto: Damir Dervišagić

Nakon otvaranja održana je besplatna projekcija filma " Ustav Republike Hrvatske ", a upriličen je i razgovor između autorke i reditelja Rajka Grlića koji se ovom prilikom prisetio kako je angažovao Glogovca za glavnu ulogu.

foto: Damir Dervišagić

"Velika je čast odati počast na ovaj način nekom kao što je bio Nebojša Glogovac. Kada je prvi put došao kod mene, kada smo ga oblačili, obuli visoke potpetice, čuli ga - znao sam da je to to. Znate, glumci su opasna bića. Odmah vas šarmiraju, ali ozbiljnog glumca osetite za dva minuta. Kod Nebojše se ta sigurnost, bistrina videla odmah. To je glumac koji mi je podario mir. On se potpuno poništio kako bi izgradio lik Vjekoslava. Dečje sam se veselio svaki put kad je trebalo da snimamo. On nikada nije dokazivao sebe, niti imao glumački ego. On je bio najskromniji u ekipi. Bio je veliki čovek, ali i veoma zatvoren. Imao je taj pristojan osmeh sa distancom. Imao je dušu i hvala mu što je tu lepotu duše podelio sa nama", zaključio je Grlić.

foto: Damir Dervišagić

Izložba će trajati do 5. marta 2019. u Filmskoj galeriji DKC.



foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Mona Cukić, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir