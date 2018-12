RASTANCI I ABORTUSI SU MI NAJTEŽE PADALI U ŽIVOTU Mima Karadžić nikad iskreniji: O ženidbi, šta mu je majka rekla za dete, o poljupcu sa muškarcem usred Budve, kumu ŽARKU LAUŠEVIĆU...

Žarko Laušević je otkrio da je bio kum na venčanju kolege i prijatelja Milutina Mime Karadžića.

O tom venčanju ali i uopšte o privatnom odnosu Mima Karadžić nikada nije pričao mnogo. Ali u emisiji "TV lica kao sav normalan svet" Mima Karadžić je otvorio dušu i ispričao šta mu je najstrašnije u životu, kako je od Budve do beograda putovao 18 dana kolima, o svojim profesorima, prijateljima, majci...

MAJKA

Moja majka već neko vreme nije živa i više me ne pita kada ću se ženiti tako da mi je beznačajno da me pita bilo ko drugi. A to s njom mi je bilo beskrajno fuhovito - Ona mi je iz čista mira jedno jutro rekla:

- Mile, ja nešto mislim, samo ga ti napravi a mi ćemo ga svi podizat.

- Čekaj majka o čemu se radi?

- Pa dete da napraviš a mi ćemo ga podizati.

- Majka, valjda se i ta žena što bi ga rodila pita nešto?

- Auf..., reče mi majka.

Tipično crnogorski.

O DANILU LAZOVIĆU I UPISU NA FDU

Pre nego što sam upisao FDU, ja sam po obrazovanju bio automehaničar i monter dizalica. Nisam ništa znao o tome nisam znao ni haubu od auta da otvorim.

O glumi nisam znao ništa, ni o pozorištu nisam znao mnogo što šta. Gluma je bila kao nešto što ću da pokušam...

U Podgorici je kafana na autobuskoj stanici bila jedina kafana koja je radila celu noć. I u neko doba sedeli su Boro Begović i Danilo Lazović. Ja sam došao tamo i onda mos mi uz piće prepričavali anegdote, govorili neke stihove... I onda je Danilo mene pred zoru počeo da ubeđuje da ja treba da idem na Akademiju.

Ne znam koliko je sati moglo da bude i onda je Danilo zvao Koču, inače sekretara na Akademiji, da ga pita šta mi je sve potrebno za prijemni, rekavši mu da ću ja doći u Beograd i da ću mu se javiti to oko dokumenata.

foto: Beta

Ja sam položio taj prijemni i kad sam se vratio u Podgoricu neki ljudi su me pitali - Šta ti si položio glumu?

Kao da sam malouman...

- Ma po ključu. Primili su jednog Crnogorca, jednog Hrvata, jednog Albanca... nema to veze.

- A pa da, zato su te i primili.

PARE NA ZAJAM OD PROFESORA ZA DUGE GAĆE

Branimir Đorđević je bio jedan genije. Bio profesor dikcije na Akademiji, bio je veliki mangup i veliki dasa. I nisi ga mogao prevariti jer je sve štosove znao.

Mogao te je mnogo naučiti i o glumi ali i o tome kako da budeš čovek.

Jednom prilikom ja sam se bio nešto naprasno zaljubio i trebali smo da idemo za Zagreb. Nisam znao kako da dođem najkraće do tih para kako bih već sutra otputovao. Onda sam otišao kod profesora Brane Đorđevića u kabinet.

- Profesore vi znate da ja nemam nikog ovde u Beogradu, ako mogu da vas zamolim da dok mi ne stigne stipendija ili dok ne zaradim neki novac, da mi pozajmite 50.000 dinara. Treba mi za veš, čarape, duge gaće, majica...

- Pa dobro, u redu, reče mi profesor.

Ujutru kada sam došao na Akademiju meni kažu da me čeka paket od profesora Đorđevića.

Otvorio sam paket i nisam mogao da verujem. Tu je bilo složeno nekoliko gaća, duge gaće, majice... Sve je to on meni kupio. I ispod svega je bio koverat u kome je bilo 50.000 dinara i ispod je pisalo - Nikad ne laži svoga profesora.

Inače, na jednom ispitu dikcije kod njega trebalo je da govorim Cekunga. Nisam ga baš dobro naučio - naučio sam početak i kraj a ono između sam prepričao. Pošto je tu bio i moj profesor glume koji je vodio našu klasu - Milenko Maričić - Brana je posle mog sugestivnog govora pred Milenkom rekao - Milutine deset.

Kada sam izašao napolje vidim u indeksu piše 5. Vratio sam se kod njega a on mi je rekao:

- Pet sad, pet u septembru. Toliko vredi ovaj zajeb.

U septembru sam se pojavio i rekao da sam naučio ali mi je on rekao - Da, znam. Evo pet.

O POPULARNOSTI

Popularnost i tad traje. Slikam se puno. Ne možeš da izbegneš slikanje. Sećam se u Budvi ima jedan mali prostor neka dva tri barska stola i ja stojim i pijem piće. I kako ulaze ljudi pojavi se devojka koja je tu sa momkom.

- Vidi Mima Karadžić! Ja ga moram poljubiti.

I poljubi me u usta. Cetinjani su... Duhoviti su.

Kako me ona poljubi momak reče - I ja ću... I poljubi me on u usta.

O VREMENU

Vreme je čudo. Koliko god zaradiš novaca bitno je da sebi zaradiš vremena. I onda to vreme čini neku dobru priču. Imaš ljudi koji zarađuju jako mnogo ali i rade jako puno i nemaju baš nešto puno slobodnog vremena.

Ja sam pre par godina krenuo iz Budve do Beograda kolima išao 18 dana. E to je vreme. Putovao sam. Kreneš preko Dubrovnika, Opatije, Trsta, Venecije, Zagreba...

Sve može samo moraš imati vremena. Mogao sam i 22 dana i ništa mi se ne bi promenilo u životu.

Privatni život je čudesno sveden. Jako je teško i vezu imati a kamo li brak. Otputuješ npr na par meseci i treba da objasniš da nisi bio sa nekim drugim...

foto: Dragana Udovičić

Ali tako je pa je tako.

Ali svesno se odlučiš da se baviš tim poslom.

Ja sam imao veze koje su trajale po nekoliko godina, volele su me te devojke i ja njih. Ali tako sam uz taj posao živeo...

BIFE ATELJEA 212

Tu sam proveo mnogo radnih sati. Bilo je sjajnog druženja tamo, protutnjali su kroz naše živote mnogi ljudi kojih nema više.

U jednom trenutku sam sve više radio na TV, na filmu, ušao u producentske varijante. I onda sam shvatio da ne bih mogao da odgovorim na zahteve repertoara Ateljea 212... A nisam hteo da primam platu a da ne igram.

Ponudio sam Ateljeu 212 da ustupim mesto svoje i da dođe neki mlad glumac ili glumica. Da on napravi sebi platu...

Onda sam u jednom teškom trenutku za to pozorište sam odlazio, nije bilo novca... Hteo sam da napravim oproštajnu žurku da pozovem i glumce iz drugih pozorišta. Onda mi je Cici Dimić, tadašnja upravnica rekla da bi ona to volela ali da Atelje nema para.

- Ali imam ja...

Doveo sam i muziku, napravio sam pravu žurku, bilo je prelepo druženje.



O ŽENIDBI

Kada sam se ženio, kad sam sa tom devojkom krenuo u tu varijantu onda je došao Aljoša Vučković me je pitao šta da mi glumci kupe. Šta mi nedostaje u kući, jer ja sam hteo da tada pravim isto žurki i da svi glumci Ateljea 212 dođu.

- Šta da ti kupimo? Bata Stojković je rekao da će ti kupiti ledomat.

- Niko mi ništa neće kupiti nego ćemo napraviti da svi glumci ponešto otpevaju ili odrecituju.

Muci Draškić je držao govor i rekao da je žurka sjajna i da mi želi još veću žurku kad se budem razvodio. E tu ga nisam poslušao, a mogao sam da napravim...

Kum mi je bio Žarko Laušević. Žarko i ja smo ceo život proveli nekako...

O RASTANCIMA

Rastanci mi uvek teško padaju. Jako su mi teško padali rastanci u abortusi. To mi je nešto najteže u životu. Ali Bože moj, nisam ih ja birao, ni jedno ni drugo, nekako se to u životu tako desi.

Kurir.rs/Priredio: P.L./Foto: Foto: Vlada Šporčić, Foto: Beta, Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir