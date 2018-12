ANĐELINA DŽOLI IMA NOVOG DEČKA? On je glumac, režiser i muzičar, a sada joj je osvojio SRCE! (FOTO)

- Ova krntija koju voziš ne može se nazvati autom! - kaže saobraćajac Muji. - Pa rekao sam vam, zato i nemam vozačku dozvolu! - odgovara on.

POPILO SE TE NOĆI, SVIRALI SU NAM, A GLOGOVAC JE BIO TUŽAN! Pitao sam ga kasnije šta ga je toliko bolelo prošli put... ZNAŠ. AL’ SAD ME VIŠE NE BOLI! 790

Stih dana

Tako mi i treba, pusti to, birala sam srce pogrešno Ti si me ko dete pazio, on mi je lepotu zgazio Tako mi i treba, ne žali, ima pravde i u ljubavi Zlato mi je svud na rukama, ali snovi su pod nogama

Milica Pavlović „Tako mi i treba“