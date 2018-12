NEVIĐEN GEST KINESKE ZVEZDE: Glumac poklanja 630 miliona evra!

Detalj sa snimanja... Kineski glumac Čau Jun Fat foto: Profimedia

Mir i pogled

U intervjuu za Korijan dejli on je rekao da ga njegova supruga podržava.

- Ne mogu novac da ponesem sa sobom u grob. Zašto onda da ga ne poklonim grupama kojima je potreban. Novac nije moj, samo ga čuvam privremeno. Novac nije nešto što donosi sreću. Najteže u životu nije zaraditi novac, nego kako održati mir i lep pogled na život - rekao je on.

Čau Jun Fat se pojavio na spisku najbogatijih ljudi američkog časopisa Forbs 2015. godine. Ipak, ljudi ga često viđaju kako sam šeta ulicama, uglavnom koristi gradski prevoz, a kaže da mu je za život dovoljno 800 evra mesečno.

- Jedva da me neko i primeti u metrou. Devedeset odsto ljudi u vozovima i čekaonicama gleda u mobilne telefone. A kada bih plaćao vozača, bilo bi mi žao što mora da me čeka po ceo dan. Bio bih frustriran da znam da me čeka - rekao je on.

Ulična hrana

Njegova supruga je rekla da glumac, i pored bogatstva, često jede hranu pripremljenu na ulici, kako je običaj u Kini, i nikako nije želeo da se odvoji od svog voljenog i običnog modela mobilnog telefona, koji je koristio 18 godina, dok mu uređaj nije izdahnuo.

Glumac se proslavio osamdesetih i devedesetih godina u ostvarenjima "Bolje sutra", "Ubica", "Bog kockara", "Tvrdo kuvano" i "Pirati sa Kariba: Na kraju sveta", u kojem igra sa Džonijem Depom.

