NE ZNAM NIKOG KO JE U TOLIKOM PROBLEMU SA ALKOHOLOM: Bivša devojka Vuka Kostića progovorila O SVEMU! Kad se sa ovime uhvatila u koštac NIJE JOJ BILO LAKO!

Bojana Stefanović u seriji "Pogrešan čovek" tumači lik labilne Dijane Crnković koja se odala alkoholu i, kako kaže, nije joj bilo lako.

"Ne mogu da kažem da mi je bilo lako. Najteže mi je bilo snimanje scena sa plakanjem. Smeju mi se drugarice i poznanice, i kada je krenula da se emituje serija, svi zovu i kažu: 'Gde su tebe zvali da igraš alkoholičarku koja ne zna da kuva?' Pošto znaju da ne pijem, ne volim ukus alkohola, a opet odlično kuvam. To je lepota posla. Sada je Dijana izašla sa rehabilitacije, stabilnija je i moram da priznam da mi je bilo prijatnije da snimam neke druge scene nego one psihički zahtevne sa puno plakanja".

"Nama glumcima uvek je izazov da igramo nešto što je drugačije od nas samih i što nismo do sada igrali u karijeri. Neminovno je da vas reditelji svrstaju u neki fah, jer kada dobro odigrate neke stvari, po prirodi vas angažuju za to. Uvek je zabavnije igrati nešto drugačije. Meni je to bio glavni razlog i velika radost, da učestvujem u ovoj seriji. Dijana Crnković je poseban, specifičan, zahtevan lik, ali potpuno suprotan od onog što sam radila i suprotan od mene privatno", ističe Bojana.

Inače, glumica svoj privatan život uspešno drži daleko od očiju javnosti. Fotografije supruga, posebno u njenom društvu, skoro pa i da ne postoje, pa se mnogi pitaju da li uopšte postoji gospodin Tornjanski!

"Da, apsolutno postoji (smeh). On je iz iste profesije, ali s druge strane kamere. Inače se i ja retko pojavljujem na javnim događajima. Njemu nije ni zanimljivo da uvek ide sa mnom na neke događaje na kojima zbog posla moram da se pojavim. Trudim se da sa publikom podelim ono što je vezano za moj posao".

foto: Damir Dervišagić

Inače, retko su se pojavljivali tekstovi o njenom privatnom, ljubavnom životu. Retki su oni gde se pominje da joj je bivši dečko Vuk Kostić. To se jedino desilo kada su zajedno zaigrali u seriji "Ubice mog oca".

"Meni je sve to smešno i besmisleno. Vodim normalan, porodičan život. Ja sam majka, supruga, glumica je profesija i blagoslovena sam da radim posao koji volim. Sticajem okolnosti, ljudi su gledali seriju pa im je to bilo interesantno. Vuk i ja smo u istom pozorištu, kolege smo sa klase, igramo u 'Velikoj drami' ljubavni par već više od deset godina. Ali pošto malo ljudi ide u pozorište, to se ne zna. Kada nešto izađe u žutoj štampi, onda se ljudi više zanimaju, pričaju po frizerskim salonima. Ali, to su sve površne i besmislene teme".

foto: Vladimir Šporčić

Lik koji tumači sušta je suprotnost onome kakva je ona u stvari. Evo kako je uspela da izgradi jedan takav lik.

"Srećom ne poznajem neku osobu koja je u toj meri u problemu sa alkoholom. Ono što je svojstveno glumcima, to je da ne moramo direktno da budemo vezani za konkretan problem s kojim se susreće neko od naših likova. Više sam tražila inspiraciju u drugim umetničkim delima, filmovima Kejt Blančet kao što je npr. “Blue Jasmine”. Drugačija je vrsta psihičkih problema tog lika, ali ja sam zaista fascinirana njenim glumačkim umećem. Nije to zahtevalo neku pripremu, da se konsultujem sa psihijatrom ili psihoterapeutom. Obojila sam i napravila svoju Dijanu. Baš mi je bilo zabavno dok sam se spremala za ulogu".

Petar Benčina u ulozi je njenog supruga, a tokom snimanja lascivnijih scena nije joj bilo nimalo neprijatno.

"Eksplicitne scene ne postoje, to je porodična serija, drugačijeg tipa, a i u terminu od 20 sati nema mesta takvim scenama. To što smo mi snimali su samo naznake, počeci onoga što će se kasnije desiti. Do sada nisam snimala prave scene ljubavnih odnosa. Petar i ja smo i kolege, ali i prijatelji. Moja sestra je bliska prijateljica sa Tamarom Dragičević, zet je Perin drug, a svi smo profesionalci. Takve scene su glumački zadatak, kao i bilo koji drugi".

foto: Damir Dervišagić

Ipak, u ovoj seriji, to što privatno poznaje Petra bila joj je otežavajuća okolnost.

"U ovoj seriji mi je otežavajuća, zato što je Petar divan kolega i čovek, pa kada imamo scenu gde me maltretira ili napada, teže mi je da se uživim u to. Posle dugo vremena provedenog na setu, a to je po devet, deset sati, i više, počnemo da se smejemo, pa ne možemo da uradimo neku scenu. Bilo bi mi lakše da mi igra druga, duhovitog partnera, nego supruga koji me muči".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Pulsonline.rs/Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir