DOK JE SNIMALA JEDNU OD NAJPOPULARNIJIH DOMAĆIH SERIJA, BILA JE U VEZI SA DVOJICOM: Sve o burnom životu Svetlane Cece Bojković o kome se ćutalo! (FOTO)

Krajem osamdesetih u toku snimanja popularne serije “Bolji život“ ljubavni život velike glumice Svetlane Bojković je bio buran. Dok je još formalno bila u braku sa prvim mužem Milošem Žutićem, upoznala je i zavolela drugog muža Ljubomira Mucija Draškića.

- Moji brakovi su se preklopili osamdesetih godina. U zajednicu sa Mucijem ušla sam pre razvoda od Miloša. Moja i Mucijeva ljubav bila je jača od svih pravnih normi, a zvanično smo se venčali tek 1990. godine. Jer, i on je, iz svog prvog braka, izašao na isti način kao ja iz svog - rekla je ranije za “Politku” Svetlana Bojković.

Glumica kaže da je sa Milošem Žutićem ušla u ljubav dok je bila previše mlada i nezrela za brak.

- Udala sam se kad sam imala dvadeset jednu godinu, a Miloš osam više. Bili smo nedozreli za brak. I došlo je do erozije naše zajednice, ali ne i našeg ljudskog odnosa. Taj naš ljudski odnos nije izostao do kraja njegovog života, do 1993, do njegove pedeset četvrte godine, uprkos činjenici da smo oboje bili u novim brakovima. Ja sa rediteljem Ljubomirom Mucijem Draškićem, a on sa glumicom Ognjankom Ognjanović sa kojom je dobio sina Đorđa. A i nas dve smo bile i ostale jako bliske. Miloša je savladala najteža bolest - rekla je ona.

I njen drugi suprug takođe je bio bolestan.

- On je krajem devedesetih počeo da tone u neku vrstu depresije, a pravi izraz je odustajanje od života. Nikad pre toga nije hteo da se “čekira” kod lekara. Posle bombardovanja drugari su ga odveli u bolnicu “Sveti Sava” i tada mu je konstatovan problem sa krvnim sudovima. Umro je 2004. od srčanog udara u šezdeset sedmoj godini -

I baš kada je pomislila da će staviti tačku na brak kao instituciju, desila joj se neočekivana ljubav koja traje godinama unazad. Sreću je pronašla kraj Slavka Kruljevića, diplomate koji je zaposlen u Ministarstvu inostranih poslova.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs, Srbija Danas / Foto: Printscreen Facebook

Kurir

Autor: Kurir