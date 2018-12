3D NOVOGODIŠNJA ČAROLIJA USPAVANA LEPOTICA: Doživite kraljevstvo zemlje Dombrozije u Sava centru

Scena Sava centra će u nedelju, 30. Decembra, u 17 časova biti pretvorena u kraljevstvo zemlje Dombrozije, gde će nekoliko hilljada mališana uživati u magiji predstave „Uspavana lepotica“.

Ovo nije obična dečja pozorišna predstava, već multimedijalni spektakl koji će pomoću najmodernije animirane 3D tehnologije decu odvesti na kraljevski dvor, gde će zajedno sa odličnom glumačkom ekipom pokušati da spase Trnovu Ružicu. Brankica Sebastijanović, Saša Joksimović, Olivera Viktorović Đurašković, Bora Nenić, Gorica Regodić, Marko Milošević i balerine će decu duhovitim tekstom i originalnim songovima voditi kroz uzbudljivu priču o dobru i zlu. Vila Grdana je iz osvete proklela princezu Ružicu, koju će od te kletve pokušati da sačuvaju Kralj Stevan i Vila Dobrila. Međutim, Ružicu će kletva stići, ali će je ljubav Princa Filipa ipak spasti na to. Na proslavu Ružičinog rođendana doći će i Deda Mraz, koji će uveseliti ceo dvor, ali i hiljade dece u sali Sava centra.

Ulaznice se mogu kupiti na blagajni Sava centra, a za decu do tri godine ulaz je besplatan. S obzirom na to da je postavka i realizacija animirane 3D tehnologije u tehničkom smislu izuzetno zahtevna, a zbog drugog događaja koji se održava u Sava centru prethodne večeri, predstava neće biti održana u 11č, već se pomera na 17 časova. Obaveštavamo sve koji su do sada kupili ulaznice za najavljeno igranje u 11č da ih mogu zameniti za predstavu u 17 časova ili povratiti novac.

